McKinnon fait l'acquisition de Teltech Signalisation et devient un chef de file en signalisation au Québec

QUÉBEC, le 23 avril 2025 /CNW/ - McKinnon, entreprise spécialisée en signalisation routière et solidement implantée dans la grande région de Québec, annonce l'acquisition de Teltech Signalisation, un acteur établi dans le même secteur d'activité dans la grande région de Montréal. Cette transaction stratégique positionne McKinnon comme chef de file de la signalisation routière au Québec.

« Cette acquisition s'inscrit donc naturellement dans la continuité de nos engagements respectifs envers la qualité et la fiabilité des services dédiés à la sécurité routière. Nous sommes fiers d'unir nos forces avec l'équipe de Teltech Signalisation pour mieux desservir l'ensemble du territoire québécois », souligne Simon McKinnon, président-fondateur de McKinnon.

« McKinnon et Teltech Signalisation partagent des valeurs fortes et une approche rigoureuse de la signalisation routière », ajoute José Medina, directeur général Teltech Signalisation.

Un chiffre d'affaires de 50 M$ et des ambitions de croissance soutenue

Grâce à cette acquisition, McKinnon comptera désormais près de 650 employés - dont 400 à Québec et 250 à Montréal -, une flotte de plus de 200 véhicules dédiés à la sécurité routière, ainsi qu'un nombre significatif d'équipements et de panneaux de signalisation de pointe. Le chiffre d'affaires combiné des deux entreprises atteint maintenant près de 50 millions de dollars. Ce regroupement permet aussi à McKinnon de poursuivre activement son plan de croissance, avec de nombreuses embauches prévues au cours des prochains mois.

L'actuel directeur général de Teltech Signalisation, José Medina, demeure actionnaire et continuera d'assurer la gestion des opérations dans la région de Montréal. Tous les employés de Teltech Signalisation conservent leur emploi, et les opérations se poursuivront sans changement. Cette transition d'actionnariat se fera de manière fluide, sans impact sur les activités courantes.

Reconnue pour la qualité de sa main-d'œuvre, la performance de ses équipements spécialisés et son approche professionnelle fondée sur les plus hauts standards de l'industrie, McKinnon réaffirme avec cette acquisition son engagement envers la sécurité routière et l'excellence opérationnelle à travers le Québec.

À propos

Fondée en 2014 par Simon McKinnon, l'entreprise s'est rapidement imposée comme un acteur de référence dans le domaine de la sécurité routière et de la signalisation au Québec. Avec une approche centrée sur la rigueur, l'éthique et l'innovation, McKinnon offre des services complets et personnalisés en signalisation routière, en location et installation d'équipements, ainsi qu'en sécurité privée.

McKinnon se distingue par la qualité de sa main-d'œuvre et l'utilisation d'équipements de pointe. Ses équipes expérimentées assurent une gestion efficace et sécuritaire de la circulation sur les chantiers, garantissant ainsi la sécurité des travailleurs et des usagers de la route.

https://servicesmckinnon.com

