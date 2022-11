L'écosystème numérique ÉvolutionSanté de McKesson offre des solutions novatrices à chaque étape du parcours des patients en soins spécialisés

MISSISSAUGA, ON, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Le groupe Solutions biopharma et fournisseurs de soins de McKesson Canada est fier de partager le lancement de l'écosystème numérique ÉvolutionSanté (ÉvolutionSanté) de McKesson. ÉvolutionSanté est une gamme de solutions numériques conçues pour connecter de manière transparente les fournisseurs de soins de santé, les payeurs privés, les patients en soins spécialisés, et les sociétés pharmaceutiques afin de simplifier et d'améliorer l'expérience des patients et de leur offrir de meilleurs résultats.

L'un des défis auxquels font face les fournisseurs de soins de santé et les Canadiens touchés par des maladies rares ou complexes est de s'y retrouver dans un système complexe, ce qui peut parfois retarder l'accès à des traitements thérapeutiques qui sauvent des vies. Pour mieux soutenir les fournisseurs de soins de santé et les patients en soins spécialisés, ÉvolutionSanté offre des solutions novatrices qui aident à atténuer ces défis et à créer un parcours de soins plus accessible, spécialisé et personnalisé.

En tant que suite numérique, ÉvolutionSanté soutient les patients à chaque étape de leur parcours. Il simplifie leur accès au traitement, rationalise l'aide financière et les quotes-parts, améliore l'observance des plans de traitement et fournit aux patients des données et des renseignements sur leurs progrès pour améliorer les résultats. Pour les fournisseurs de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques, ÉvolutionSanté fournit des renseignements exploitables, offre une communication transparente entre les différentes équipes et les différentes personnes et donne des preuves concrètes pour aider à améliorer les soins aux patients et les résultats. ÉvolutionSanté s'appuie également sur les partenariats de McKesson Canada avec des technologies et des plateformes de santé de pointe comme KEEP (l'armoire à pharmacie moderne primée pour la gestion de médicaments complexes) pour simplifier l'accès au traitement et améliorer l'expérience des patients.

« McKesson est fière d'être un partenaire de longue date de l'industrie pharmaceutique, et nous sommes ravis de présenter l'écosystème numérique ÉvolutionSanté dans le cadre de notre aspiration à améliorer les résultats pour les patients », a déclaré Ramy Ayad, vice-président principal, Solutions biopharma et fournisseurs de soins. « Il s'agit d'une suite numérique visant à améliorer les soins aux patients en soins spécialisés, tout en valorisant simultanément les fournisseurs de soins de santé, les sociétés pharmaceutiques et l'efficacité des payeurs privés et en gérant les complexités liées aux médicaments et aux traitements spécialisés. »

Les innovations et les solutions numériques pour simplifier et améliorer les résultats pour les patients sont un pilier fondamental pour les équipes Solutions biopharma et fournisseurs de soins de McKesson Canada. McKesson Canada est axée sur l'utilisation d'ÉvolutionSanté dans le but d'avoir un impact positif sur la vie des Canadiens et d'améliorer les résultats de santé pour tous.

À propos de McKesson Canada

McKesson Canada est un chef de file diversifié en matière de services de soins de santé qui se consacre à l'avancement des résultats cliniques des patients du monde entier. Nos équipes collaborent avec les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs de soins, les pharmacies, les fabricants, les gouvernements et d'autres intervenants afin de fournir des perspectives, des produits et des services permettant de rendre les soins de qualité plus accessibles et abordables. Apprenez-en davantage sur l'impact de McKesson Canada sur pratiquement tous les aspects des soins de santé à l'adresse www.McKesson.ca

