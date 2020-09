Les enseignants et le personnel de soutien à l'éducation peuvent obtenir un café de torréfaction supérieure ou un thé McCafé®, format moyen, gratuitement à l'occasion de la Journée mondiale des enseignant(e)s

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Le 5 octobre, McDonald's du Canada rendra hommage aux enseignants et au personnel de soutien à l'éducation au pays à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants en leur offrant un café de torréfaction supérieure ou un thé McCafé®, format moyen, gratuit dans les restaurants participants.* La campagne nationale s'inscrit dans l'engagement constant de McDonald's envers la collectivité en reconnaissant que les enseignants et les travailleurs de l'éducation ont travaillé sans relâche afin de créer un environnement accueillant pour les élèves en ces temps de pandémie de COVID-19.

« Pendant la pandémie, la gratitude de la population envers les enseignants et le personnel de soutien à l'éducation n'a jamais atteint un tel sommet et, en une période extraordinaire comme celle que nous vivons, nous savons qu'un simple signe de gratitude peut vraiment signifier beaucoup, déclarait Catherine Crozier, chef de la Stratégie, du Marketing McCafé et de l'Innovation de la marque. L'offre d'un café ou d'un thé McCafé gratuit aux enseignants en cette Journée mondiale des enseignant(e)s est le reflet de notre immense gratitude envers le personnel de l'éducation au pays qui travaille sans relâche à instruire nos enfants en ces temps difficiles. »

SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS

Tout au long de la pandémie, en collaboration avec ses franchisés et ses fournisseurs, McDonald's du Canada a trouvé des façons de soutenir les collectivités où elle est établie. Jusqu'à présent, cela s'est entre autres traduit en don de plus de 147 000 kg de denrées à des banques alimentaires et autres organismes de bienfaisance et en service de plus de 2,7 millions de cafés et de thés gratuits aux travailleurs de la santé et des services essentiels de première ligne.

En mai, McDonald's du Canada tenait sa campagne #PlusQueDesFrites à l'échelle nationale et, avec la collaboration des Canadiens, a fait don à la Croix-Rouge canadienne d'une partie des recettes provenant de la vente de toutes les frites. En seulement deux semaines, la campagne a permis de recueillir plus de 1,1 M$.

La pandémie se poursuivant, McDonald's est résolue à servir les savoureux produits dont les Canadiens raffolent tout en trouvant de nouvelles façons de soutenir les collectivités qu'elle dessert. Pour en savoir plus, visitez McDonalds.ca.

*Non valable aux bornes de commande, en commande mobile ni à la livraison.

AU SUJET DE McDONALD'S DU CANADA

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, McDonald's du Canada fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Près de 100 000 personnes d'un océan à l'autre travaillent pour un restaurant de la compagnie ou de franchisé. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Restaurants of Canada Ltd.

Renseignements: Ligne des relations avec les médias de McDonald's, [email protected], 1 877 786-3342