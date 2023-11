Les nouveaux mélanges de pommes de terre et de légumes surgelés permettent de préparer en 16 minutes un plat d'accompagnement qui plaira à tout le monde

Le partenariat avec le chef Susur Lee souligne l'importance des liens familiaux

TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - McCain Canada fait son entrée dans la catégorie des légumes surgelés avec ses nouveaux plats d'accompagnement, des mélanges de pommes de terre et de légumes légèrement assaisonnés qui plairont à toute la famille. Les deux mélanges de pommes de terre rôties McCain avec légumes à l'italienne ou brocoli sont maintenant offerts chez la plupart des supermarchés au Canada. Ils se préparent au Air Fryer ou au four en seulement 16 minutes.

McCain se lance dans la catégorie des légumes surgelés avec McCain Mélange– un plat d'accompagnement sain qui plaira à tout le monde, prêt en seulement 16 minutes. (Groupe CNW/McCain Foods (Canada))

Afin de célébrer et de promouvoir ces nouveaux plats d'accompagnements délicieux et nutritifs qui plairont à tout le monde, McCain s'est associée avec Susur Lee pour créer une recette personnalisée et des publications sur les médias sociaux. Le célèbre chef a produit son contenu Instagram et TikTok en compagnie de son fils Jet Bent-Lee; il souligne l'importance des liens familiaux à l'heure des repas.

« La cuisine est ma carrière et ma passion, mais plus que tout, j'adore cuisiner avec mes fils », mentionne le chef canadien Susur Lee en parlant de ses trois enfants. « Les nouveaux mélanges McCain sont un accompagnement polyvalent et rapide pour les repas et, comme ils se préparent en 16 minutes, ils me permettent de passer plus de temps avec ma famille. »

McCain a créé les mélanges pour offrir un produit manquant dans la catégorie, comme l'a déterminé l'entreprise dans le cadre d'une étude mondiale auprès de 175 000 consommateurs. En effet, cette étude a montré que les familles occupées avaient envie d'un accompagnement nutritif qui plairait à tout le monde et se préparerait facilement en moins de 20 minutes. Les deux mélanges prêts en 16 minutes répondent à ce besoin et satisferont tous les palais.

McCain propose actuellement deux mélanges :

Pommes de terre rôties et légumes à l'italienne - un mélange de pommes de terre rouges rôties, de haricots verts, de haricots jaunes et de poivrons rouges, parfaitement assaisonné d'ail et de romarin, comme plat d'accompagnement qui plaira à toute la famille avec tout repas.





un mélange de pommes de terre rouges rôties, de haricots verts, de haricots jaunes et de poivrons rouges, parfaitement assaisonné d'ail et de romarin, comme plat d'accompagnement qui plaira à toute la famille avec tout repas. Pommes de terre rôties et brocoli - un mélange pratique de pommes de terre rouges rôties et de brocoli tendre, parfaitement assaisonné d'ail, d'oignon, de sel de mer, d'épices et d'herbes, comme plat d'accompagnement qui plaira à tout le monde.

« À titre de leader de l'industrie des frites, McCain a beaucoup investi dans la recherche et le développement afin d'offrir des expériences de qualité restaurant à la maison », déclare Mike Embir, directeur du marketing chez McCain Foods Canada. « Nous avons appliqué la même rigueur avec les mélanges McCain afin d'offrir des légumes croquants et savoureux pour accompagner nos délicieuses pommes de terre. Nous nous assurons ainsi d'apporter la même qualité et la même joie à la table pour les familles recherchant une solution qui est rapide et facile pour le souper de la semaine et qui n'implique pas de légumes surgelés ennuyeux et ramollis. »

Vous trouverez les mélanges McCain dans l'allée des légumes surgelés de votre supermarché le plus proche. Visitez le site McCain.ca pour obtenir des recettes et plus d'informations.

À propos de McCain Foods ( Canada )

McCain Foods (Canada) est la division canadienne de McCain Foods Limited, un leader international dans l'industrie des aliments surgelés. McCain Foods est le plus grand fabricant de produits divers de pommes de terre surgelées au monde. L'entreprise fabrique également d'autres produits de qualité, dont des amuse-bouches, des légumes et des desserts, que l'on trouve dans les restaurants et les commerces de détail de plus de 160 pays. Au Canada, elle dispose de sept sites de production et emploie environ 2 400 personnes. En plus de ses célèbres frites et produits divers de pommes de terre, la marque fabrique une vaste sélection de desserts, de collations et d'amuse-bouches surgelés.

