MILAN, le 30 mars 2026 /CNW/ - Midea Building Technologies (MBT) a fait une forte impression au MCE 2026 en présentant trois innovations clés : le système V9 VRF, la gamme de pompes à chaleur R290 et les solutions de refroidissement des centres de données, soulignant son leadership en matière de fluides frigorigènes écologiques et de technologies écoénergétiques.

Système V9 VRF de Midea

Solutions de refroidissement Midea pour centres de données (PRNewsfoto/Midea Building Technologies)

Midea a lancé son nouveau système V9 VRF, basé sur deux technologies principales : Boîtier de commande électrique ShieldBox II et réfrigérant R32.

Le ShieldBox II est doté d'un boîtier en aluminium moulé sous pression de qualité automobile, qui réduit son volume de 70 % afin de pouvoir accueillir un échangeur de chaleur plus grand et d'améliorer le rendement de l'unité extérieure. Sa conception à trois zones intègre une protection homologuée IP68, tandis que le refroidissement par changement de phase maintient un refroidissement constant du liquide de refroidissement à 30 °C, prolongeant la durée de vie des composants dans des environnements extrêmes. Le V9 utilise un fluide frigorigène R32 écologique et a réussi la première évaluation de sécurité à trois niveaux de TÜV pour les systèmes VRF de frigorigène inflammable, obtenant la certification qui confirme ses normes de sécurité de premier plan à l'échelle internationale.

Gamme de pompes à chaleur R290 exposée

MBT a présenté sa gamme de pompes à chaleur R290, couvrant des puissances allant de 4 kW à 70 kW pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

La pompe à chaleur commerciale Mars Large R290 ATW, lauréate du prix d'excellence MCE, atteint une température de sortie d'eau pouvant aller jusqu'à 85 °C grâce au fluide frigorigène écologique R290. Un onduleur à courant continu et un système de secours à double compresseur garantissent un fonctionnement fiable. Avec un encombrement réduit de 0,72 m² et une classe énergétique A+++, elle conserve une puissance de chauffage de 100 % à -10 °C et de 65 % à -20 °C.

Les pompes à chaleur Arctic Series M4 et Mars R290 ATW étaient également exposées, formant ensemble une gamme complète de produits R290 favorisant la transition vers le chauffage à base de réfrigérant naturel.

Solutions de refroidissement de centre de données

Pour répondre aux demandes de refroidissement de centre de données, MBT a présenté des solutions de refroidissement par liquide au moyen d'un diorama interactif. Le système intègre des CDU de précision, des parois de ventilateur et des refroidisseurs centrifuges à roulement magnétique pour obtenir une PUE annuelle aussi basse que 1,2. Les principaux produits comprennent le refroidisseur centrifuge à roulement magnétique refroidi à l'air et le module de distribution de liquide de refroidissement (CDU) AirBoost Vera. Le refroidisseur AirBoost Vera est doté d'une commutation à double puissance et d'une technologie THDi personnalisable pour une alimentation fiable, offrant une efficacité exceptionnelle avec de l'eau de sortie jusqu'à 36 °C et une différence de température de 20 °C. Le refroidissement naturel indirect standard et la compatibilité écologique du frigorigène en font un choix durable pour les centres de données modernes. Le CDU est conçu avec de multiples redondances, une protection étanche et des composants de base testés à 100 % pour une fiabilité à long terme.

MBT fournit des solutions intégrées et de scénarios complets qui répondent aux besoins changeants de la transition écologique de l'Europe. En mettant toujours l'accent sur l'innovation et le développement durable, MBT s'engage à façonner un avenir plus intelligent et à faible empreinte carbone pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2945438/Midea_Data_Center_Cooling_Solutions.jpg

SOURCE Midea Building Technologies

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