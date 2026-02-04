LAS VEGAS, 4 février 2026 /CNW/ - À l'occasion du salon AHR Expo 2026, Midea Building Technologies met en avant sa gamme complète de solutions de construction intelligente de pointe sous le thème « Smart in One ». L'exposition propose un portefeuille diversifié de technologies avancées, conçues pour répondre à l'évolution des exigences dans les secteurs clés que sont notamment les centres de données, les parcs industriels et les bâtiments commerciaux. Parmi les solutions particulièrement mises en valeur au kiosque, on peut citer le refroidisseur centrifuge à roulement magnétique MagBoost Apex Pro, les systèmes souples à débit de réfrigérant variable, les technologies de thermopompe durables et la plateforme numérique intégrative Midea iBUILDING.

1 2

Un refroidisseur centrifuge à haut rendement pour un refroidissement exigeant

Le refroidisseur centrifuge à roulement magnétique MagBoost Apex Pro représente une avancée importante dans la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), qui intègre le système de roulement magnétique sans huile de deuxième génération breveté de Midea. En éliminant le frottement mécanique, cette conception novatrice améliore l'efficacité et la fiabilité opérationnelle. L'appareil affiche un rendement exceptionnel, avec une valeur intégrée à charge partielle qui peut atteindre 9,71 en cas d'utilisation du fluide frigorigène R1234ze(E). Conçu pour durer, le compresseur garantit un cycle de vie de 30 ans, offre une protection IP67 et fonctionne à un niveau sonore de seulement 70 dB(A). Sa conception modulaire permet de combiner jusqu'à 16 unités sans commandes supplémentaires, tout en prenant en charge les fluides frigorigènes R1234ze(E) et R513A pour réduire l'impact environnemental.

Une solution de gestion thermique pour les centres de données

Compte tenu de la croissance rapide du calcul IA et des déploiements de serveurs à haute densité, les centres de données ont besoin de solutions de refroidissement associant efficacité et fiabilité. Midea fournit une solution complète de gestion thermique pour les centres de données. Des unités de refroidissement précises, des parois de ventilateurs à haute performance et des refroidisseurs efficaces forment la pierre angulaire de centres de données ultraperformants, qui atteignent des valeurs d'indicateur d'efficacité énergétique aussi basses que 1,2. Au service de l'innovation sans compromis, une redondance multiniveau et des technologies étanches garantissent la fiabilité du système de refroidissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L'intégration intelligente comme principe de base

Midea iBUILDING, une plateforme numérique complète mise au point par Midea Building Technologies, assure une gestion intelligente des bâtiments grâce à une connectabilité transparente entre les appareils, les données et les scénarios. Sa passerelle intelligente primée permet la connexion à plusieurs types d'équipement (systèmes à débit de réfrigérant variable, thermopompes ou refroidisseurs) au moyen d'une seule unité compatible avec divers protocoles de communication. Grâce à l'intégration native de BACnet et de Modbus, la plateforme offre une compatibilité transparente avec les systèmes existants de gestion de bâtiment (BMS). La plateforme propose deux applications principales : iEasyComfort, qui permet aux utilisateurs finals de bénéficier de la visibilité opérationnelle et d'un système de surveillance de l'énergie, et iEasyCare, qui comprend une fonction de maintenance prédictive avec détection des pannes en temps réel et analyse de performance pour le personnel d'entretien. Ces outils soutiennent la maintenance proactive, l'optimisation de l'énergie et une meilleure fiabilité du système.

Une réponse unifiée à divers défis

« Notre présence au salon AHR va au-delà de l'exposition de produits; il s'agit d'apporter une réponse globale », a déclaré un porte-parole de Midea Building Technologies. « Le principe "Smart in One" consiste à fournir des solutions interconnectées qui s'attaquent directement aux principaux défis de l'intensité énergétique, de la résilience opérationnelle et de la complexité de la gestion dans des secteurs comme les centres de données, les plaques tournantes de transport, les parcs industriels ou les bâtiments commerciaux. » Cette approche intégrée positionne Midea non seulement comme un fournisseur d'équipement, mais aussi comme un partenaire pour faire progresser l'industrie mondiale de la construction vers un avenir plus durable et intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875790/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875791/2.jpg

SOURCE Midea Building Technologies

PERSONNE-RESSOURCE : Mia Ding, [email protected]