THETFORD MINES, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Mazarin inc. (MAZ.H) et sa filiale Société Asbestos limitée (AB.H) annoncent que Société Asbestos a fait l'acquisition de l'usine de démonstration industrielle de Dundee Technologies Durables Inc. située à Thetford Mines. La transaction est de l'ordre de 850 000 $. L'objectif visé est d'appuyer et d'accélérer le développement des technologies de pointe de nos partenaires actuels et futurs pour le traitement des minerais et la valorisation des métaux critiques et stratégiques.

La réhabilitation du tronçon ferroviaire reliant Charny à Thetford Mines, un projet d'envergure annoncé par le gouvernement du Québec et financé à hauteur de 440 millions de dollars, revêtait une importance capitale dans notre prise de décision. Cette initiative représente en effet une étape significative qui confère une valeur considérable à nos ressources déjà présentes.

L'usine que nous venons d'acquérir possède des installations hydrométallurgiques, pyrométallurgiques, de broyage et de concassage avec une capacité nominale de 5 000 tonnes par année. Elle permet aussi de valider si le procédé est compatible avec un fonctionnement en continu, en plus de faciliter le développement de processus métallurgiques sécuritaires, écologiques, efficaces et durables, adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet.

« Grâce à ces installations, nous serons en mesure de permettre à nos partenaires de mener des campagnes de démonstration complètes, sur notre site minier, fournissant des preuves tangibles de l'efficacité de leurs procédés métallurgiques et de leur applicabilité à des échelles plus près des conditions réelles. Cela permettra à nos clients et partenaires de visualiser et d'évaluer les résultats de manière concrète, accélérant ainsi l'adoption de solutions innovantes dans l'industrie, plus rapidement et à moindre coût. », a commenté le président des deux sociétés, monsieur Guy Bérard.

Mazarin inc. et Société Asbestos limitée sont deux sociétés du secteur des ressources naturelles qui se consacrent au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H. Les actions de Société Asbestos limitée se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole AB.H.

Renseignements: Guy Bérard, Président, Tél. bureau : 418 338-5195, Courriel : [email protected]