Maybelline New York signe un contrat avec Estelle Chen, la nouvelle mannequin et porte-parole mondiale de la marque

Estelle fait sa première apparition mondiale pour le compte de la marque dans le cadre de la campagne du 10 e anniversaire de la Fashion Week de New York, créée par l'agence Beauty at Gotham. Elle sera aux côtés d'Adriana Lima, de Gigi Hadid et de Herieth Paul.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Estelle dans la famille Maybelline New York », déclare Trisha Ayyagari, présidente de la marque internationale, Maybelline New York Worldwide. « L'expérience diversifiée d'Estelle fait d'elle une personne polyvalente et terre-à-terre à qui notre clientèle internationale peut facilement s'identifier. Nous sommes impatients de la voir avancer. »

Née et élevée à Paris, en France, Estelle a grandi dans un milieu multiculturel, adoptant tant la culture française que chinoise. Elle partage son temps entre New York, Paris et Beijing, où elle s'affaire à réaliser ses rêves et à tirer parti d'une multitude d'occasions qui s'offrent à elle.

« Je suis choyée de faire partie de la famille new-yorkaise de Maybelline et de me joindre au groupe de mannequins vedettes et de porte-parole passées, actuelles et futures », soutient Estelle, la plus jeune mannequin et porte-parole de la marque. « Promouvoir une marque aussi avant-gardiste au sein de l'industrie, qui repousse constamment les limites de l'innovation, établit les tendances à venir et permet aux femmes d'exploiter leur potentiel, m'inspire et m'enchante. »

Estelle a été découverte par un agent dans un parc de Paris lorsqu'elle avait 13 ans. Elle est actuellement représentée par Ford Models. Elle a réussi à percer lorsqu'elle a été invitée à participer au défilé de mode de Victoria's Secret en 2017, prenant aussi part à l'édition 2018. Elle a rapidement capté l'attention de la planète lors de cette étape clé, elle qui est la plus jeune mannequin chinoise à prendre part au défilé de Victoria's Secret à Shanghai.

Elle s'est aussi produite pour Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino, Proenza Schouler, Maison Margiela, Alberta Ferretti, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Fendi, Thakoon, Victoria Beckham, Opening Ceremony, Michael Kors, Boss, Chloé et bien d'autres. Estelle a été choisie pour une variété de campagnes, notamment pour celles de Vera Wang et de H&M. On l'a également vue dans les pages des revues italiennes, chinoises et japonaises de Vogue, CR Fashion Book, TMagazine China, Harper's Bazaar UK, et d'autres publications chinoises.

Vous pouvez suivre Estelle sur Instagram @chen_estelle et sur YouTube à Estelle Chen pour accéder aux coulisses de son quotidien.

