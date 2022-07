Maya Mitra Das, poète et écrivaine de talent, publie « Silhouettes of Time », qui relate des histoires fascinantes de paysages exotiques et étrangers.

SAN FRANCISCO, 27 juillet 2022 /CNW/ - Maya Mitra Das semble être entrée dans un territoire relativement peu familier, puisque la poétesse et nouvelliste démontre une fois de plus sa polyvalence et sa créativité avec la sortie de « Silhouettes of Time ». Ce livre, qui est son premier recueil de fiction courte, entraîne les lecteurs dans des voyages à l'imagination débridée dans des paysages exotiques et parfois étrangers. Dans le même ordre d'idées, Author's Tranquility Press , l'une des principales agences de presse et de publicité, aide Maya à faire connaître ses histoires au plus grand nombre possible de personnes dans le monde.

« Il s'agit d'une compilation intrigante d'histoires parfois délicieuses et parfois troublantes. Le large éventail de genres de cette collection en fait une lecture captivante qui non seulement divertira, mais éduquera. L'auteure est une talentueuse conteuse qui puise dans l'histoire de sa famille et dans son amour des mots pour créer une sélection fascinante et variée. Les histoires contenues dans cet ouvrage entraînent le lecteur dans des montagnes russes émotionnelles qu'il n'est pas prêt d'oublier. » -- Kat Kennedy, The US Review of Books.

Maya est connue pour ses recueils de poésie captivants, ses œuvres étant présentées sur différentes plateformes. Cependant, elle a décidé de montrer une autre facette de sa créativité avec des histoires courtes, faisant découvrir à ses fans et aux amateurs de fiction des moments curieux dans le temps, l'espace et la mémoire. En plus d'écrire des poèmes et des histoires fascinantes, Maya Mitra Das fait actuellement partie du personnel médical de l'hôpital pour enfants d'Oakland, en Californie, où elle travaille sur l'anémie falciforme chez les enfants.

« Silhouettes of Time » est actuellement disponible sur Amazon en formats Kindle et Paperback.

Pour en savoir plus sur Maya Mitra Das et ses œuvres, consultez https://mayamitra.com/ . D'autres travaux promus par Author's Tranquility Press se trouvent sur https://www.authorstranquilitypress.com/ .

À propos de Maya Mitra Das

Maya Mitra Das est une poétesse et une nouvelliste née en Inde et arrivée aux États-Unis en 1973. Ses œuvres ont été publiées dans son livre « Rhythms Primeval », dans l'anthologie « Tuesday's Poetry », et deux poèmes narratifs ont été regroupés dans « What's in a Name ». » Elle est également l'auteure des anthologies « Tremors : Short Fiction by California Writers » et « Insight, Hindsight & Flights of Fancy », ainsi que de plusieurs publications scientifiques.

À propos de Author's Tranquility Press

Author's Tranquility Press est l'une des principales agences de publicité spécialisées dans l'aide aux écrivains de tous genres pour qu'ils atteignent un public plus large. L'entreprise s'appuie sur les dernières technologies et sur l'expertise de son équipe pour fournir un contenu de qualité et pertinent au plus grand nombre de personnes possible dans le monde entier.

