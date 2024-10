BEIJING, 29 octobre 2024 /CNW/ - Le 26 octobre, MAXSUN a organisé un important événement de lancement au Sheraton Grand Beijing afin de présenter les cartes mères hautes performances de la série 800 sous le thème « AI-Driven Future • Power Beyond Limits » (Un avenir piloté par l'IA • Le pouvoir au-delà des limites). Cette série comprend 12 modèles innovants, mettant en avant la volonté de MAXSUN de fusionner l'esthétique inspirée de la nature et la technologie de pointe. Les principaux modèles (MS-iCraft Z890 Pacific, MS-iCraft Z890 Vertex et MS-iCraft Z890 Arctic) sont conçus pour répondre aux divers besoins des utilisateurs performants, des joueurs et des passionnés.

Chacun de ces modèles phares est équipé du chipset Intel® Z890 et prend en charge les processeurs Intel® de 15ᵉ génération via le socket LGA1851, offrant ainsi une compatibilité avec les dernières technologies d'Intel. Le MS-iCraft Z890 Pacific offre des options de connectivité étendues, avec quatre emplacements M.2, un emplacement PCIe 5.0 x16 à grande vitesse et un port Ethernet de 5 Gb/s. Idéal pour les tâches nécessitant beaucoup de données, il comprend une interface SFF-8654 4i de niveau serveur pour une extension supplémentaire et une transmission de données à grande vitesse. Son format ATX est conçu pour s'adapter aux configurations matérielles exigeantes, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs chevronnés.

Le MS-iCraft Z890 Vertex est conçu pour le surcadençage et les performances élevées de la mémoire, prenant en charge jusqu'à 9 000 MHz de mémoire DDR5 en double canal et une capacité maximale de 128 Go. Axé sur la rapidité de réponse et la stabilité, le modèle Vertex utilise deux interfaces SFF-8654 4i pour étendre les options de stockage et de connectivité. L'emplacement PCIe 5.0 du Vertex prend en charge le fractionnement des canaux x16, ce qui permet des configurations multi-GPU flexibles. En outre, ce modèle est équipé du Realtek 5Gb Ethernet et de l'Intel Wi-Fi 7 pour une mise en réseau à grande vitesse.

Pour les utilisateurs à la recherche d'un équilibre polyvalent entre performances et fonctionnalités, le MS-iCraft Z890 Arctic offre une connectivité complète avec quatre emplacements M.2, des interfaces USB 40G Type-C et un port SFF-8654 4i pour plus de flexibilité. Ce modèle prend également en charge jusqu'à 256 Go de mémoire DDR5, ce qui garantit des performances élevées dans les environnements multitâches. Avec son Realtek 5Gb Ethernet et son Intel Wi-Fi 7, le modèle Arctic s'adresse aux utilisateurs qui ont besoin d'un réseau fiable pour les jeux et la diffusion en continu.

Les trois modèles mettent l'accent sur le confort d'utilisation avec un système de libération rapide du PCIe, des LED de débogage et le BIOS PTM UI amélioré de MAXSUN, qui incorpore une navigation inspirée des applications mobiles pour un contrôle intuitif. Le BIOS offre une interaction simplifiée à deux niveaux, et le programme de contrôle de l'affichage MAXSUN VIEW permet aux utilisateurs de personnaliser leurs systèmes avec des données en temps réel, des animations à concevoir soi-même et la personnalisation de l'affichage.

Ces modèles mettent en évidence le leadership de MAXSUN dans le domaine de la technologie des cartes mères, établissant de nouvelles références dans le secteur alors que l'entreprise continue à proposer des solutions d'avant-garde.

