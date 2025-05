TAIPEI, 22 mai 2025 /CNW/ - MAXSUN présente son nouveau produit révolutionnaire au salon COMPUTEX 2025, la carte graphique MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo. Dotée d'une double architecture d'unité de traitement graphique, d'une mémoire GDDR6 de 48 Go et de deux moteurs de médias matériels, cette carte emblématique est conçue pour les charges de travail d'inférence et de traitement vidéo d'IA les plus exigeantes. La carte offre des performances exceptionnelles, grâce à un traitement des données à haute vitesse, des capacités d'IA accélérées et un codage/décodage vidéo efficace. Elle change la donne pour les professionnels qui ont besoin de matériel de pointe pour effectuer des tâches qui exigent beaucoup de travail.

Avec ce lancement, nous renforçons notre engagement à fournir du matériel d'IA et de station de travail de grande valeur, offrant aux développeurs, aux adeptes de l'IA et aux utilisateurs d'entreprise une nouvelle solution informatique à haut rendement et rentable conçue spécialement pour l'ère de l'IA.

Cartes graphiques des séries MAXSUN Intel Arc B580 et B60

En plus de la carte graphique MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo, MAXSUN présente les cartes graphiques de la série Intel Arc B580. Ces cartes offrent une sortie à haute fréquence et des solutions de refroidissement avancées, ce qui les rend parfaites pour les jeux et les applications professionnelles. Elles sont conçues pour offrir des performances stables et puissantes en cas de surcharge de travail.

Cartes mères haute performance : Série MS-iCraft Z890

MAXSUN présente également ses cartes mères de la série MS-iCraft Z890, y compris les cartes Vertex Z890 et Z890 Pacific. Ces cartes haute performance sont conçues pour le jeu et les applications exigeantes, offrant une stabilité et un soutien robustes pour les nouvelles composantes. La carte mère MAXSUN iCraft B860m Cross Pro, avec sa conception de stylet animé et ses solides performances, a également retenu l'attention des participants.

Solutions pour les postes de travail : MS-WorkStation W790 et MS-Q670M vPro

Pour les applications professionnelles, MAXSUN présente la carte mère MS-WorkStation W790 112L. Conçue pour les postes de travail haute performance, elle est idéale pour des tâches comme le montage vidéo, le rendu 3D et l'informatique scientifique. De plus, la carte mère MS-Q670M vPro est conçue pour les environnements d'entreprise, offrant fiabilité et sécurité pour un usage commercial.

Produits spécialisés pour les jeux : MS-Terminator B850M PRO WIFI

La carte mère MS-Terminator B850M PRO WIFI se distingue par sa conception inspirée des armures de combat. Sa conception entièrement métallique améliore la performance de refroidissement, ce qui la rend parfaite pour les joueurs qui recherchent à la fois style et la durabilité.

Visitez MAXSUN au salon COMPUTEX 2025

Les produits de MAXSUN seront présentés au salon COMPUTEX 2025 au kiosque L118 du hall 1, au 4e étage, du 20 au 23 mai 2025. Les visiteurs auront la chance de découvrir des démonstrations pratiques et d'en apprendre davantage sur les produits de pointe de MAXSUN.

