Maxime Ménard se joint au conseil d'administration de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 /CNW/ - La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG) et Jarislowsky, Fraser Limitée sont fières d'annoncer la nomination, en juin 2019, de Maxime Ménard, président et chef de la direction de Jarislowsky, Fraser Limitée, au conseil d'administration de la CCGG. M. Ménard siège à la fois au comité de la politique publique et au comité des finances et de la vérification. La participation de M. Ménard au conseil prolonge l'appui de longue date que Jarislowsky Fraser fournit à la mission de la CCGG. Stephen Jarislowsky, fondateur de Jarislowsky Fraser, et Claude Lamoureux ont fondé ensemble la CCGG en 2002 pour promouvoir la bonne gouvernance et améliorer la protection accordée aux actionnaires.

« Au nom du conseil d'administration, des membres et du personnel de la Coalition, je suis heureuse d'accueillir Maxime au conseil. En tant qu'investisseurs institutionnels, il est indispensable pour nous de continuer à travailler ensemble pour assurer une solide gouvernance d'entreprise. Notre voix collective est forte et notre travail n'est pas achevé. Nous avons hâte de travailler avec Maxime et de profiter de son leadership qui prolonge l'engagement et la contribution fermes de Jarislowsky Fraser en faveur de la Coalition », a déclaré Marcia Moffat, présidente du conseil d'administration de la CCGG.

« Je suis honoré de me joindre au conseil d'administration de la CCGG pour continuer ce que Stephen Jarislowsky et notre firme ont aidé à instaurer au Canada. La CCGG est un leader en promotion de la bonne gouvernance au profit de tous les intervenants et je suis impatient de travailler avec les autres membres du conseil et la CCGG pour effectuer les changements requis en gouvernance d'entreprise », a déclaré Maxime Ménard.

À propos de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance

La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance est la voix des actionnaires institutionnels qui investissent dans des actions de sociétés ouvertes canadiennes. À titre d'organisme prééminent en gouvernance d'entreprise au pays, elle occupe une place sans égale pour réaliser son mandat d'améliorer la gouvernance des entreprises canadiennes faisant appel public à l'épargne. La Coalition fait aussi la promotion d'améliorations réglementaires visant à concilier au mieux les intérêts du conseil d'administration et de la direction avec ceux de leurs actionnaires et à améliorer l'efficience et l'efficacité des marchés financiers canadiens. Ensemble, les membres de la Coalition gèrent des actifs de près de 4 billions de dollars au nom de contributeurs à des caisses de retraite, de détenteurs de parts de fonds communs de placement et d'autres investisseurs institutionnels et individuels.

À propos de Jarislowsky, Fraser Limitée

Fondée en 1955 en tant que firme de recherche spécialisée, Jarislowsky Fraser gère aujourd'hui des portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et de fonds de dotation, de peuples autochtones, d'entreprises et de particuliers au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale qui représentent plus de 40 milliards de dollars en actifs sous gestion. Sa philosophie repose sur des principes conservateurs ayant subi l'épreuve du temps et sur plus de 60 années de recherche fondamentale. L'histoire et la culture de Jarislowsky Fraser sont enracinées dans la gestion responsable des placements, qui se traduit par l'adhésion à des placements de grande qualité, un horizon d'investissement à long terme ainsi que la promotion d'une bonne gouvernance et de l'investissement durable.

