TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Norton Rose Fulbright Canada a annoncé aujourd'hui que Matthew Boswell s'est joint au cabinet à titre d'associé au sein de sa pratique en droit antitrust et droit de la concurrence au bureau d'Ottawa. L'arrivée de M. Boswell témoigne de l'engagement du cabinet à révolutionner la façon dont le droit de la concurrence est compris, géré et appliqué au Canada.

Matthew Boswell, Associé (Groupe CNW/Norton Rose Fulbright Canada LLP)

M. Boswell possède plus de 25 ans d'expérience, qu'il a acquise en pratique privée, dans le cadre de poursuites criminelles, en réglementation des valeurs mobilières et en exerçant un rôle de leadership en droit de la concurrence et sa mise en application. Récemment, il a été commissaire de la concurrence du Canada de 2018 à 2025, période durant laquelle le Bureau a connu, sous sa direction, de profondes mutations sur les plans juridique et institutionnel.

Les réformes ayant touché dernièrement la législation canadienne en matière de concurrence ont permis d'instaurer des mécanismes d'exécution plus stricts, des exigences de conformité plus étendues et des normes plus rigoureuses pour les entreprises menant des activités à l'échelle nationale. Avec l'arrivée de M. Boswell, Norton Rose Fulbright réaffirme son engagement à accompagner proactivement ses clients pour faire face à ces changements, en les aidant à comprendre l'évolution du cadre réglementaire et à élaborer des stratégies solides.

« Alors que le droit de la concurrence continue d'évoluer, l'expérience unique de Matthew améliorera notre capacité à soutenir les entreprises avec plus de clarté et d'assurance. Sa venue est importante, car elle permet au cabinet de miser sur les changements réglementaires pour les transformer en possibilités de croissance stratégique », a déclaré Jennifer Teskey, associée-cheffe de la direction, Canada.

« Nous sommes à un moment décisif pour le droit de la concurrence au Canada », a déclaré Matthew Boswell. « Le cadre juridique a évolué, les marchés se transforment rapidement et les attentes en matière de conformité sont plus élevées que jamais. Cette situation présente des défis, mais aussi des possibilités, pour les entreprises qui ont le souci de bien faire les choses. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est d'aider les clients à gérer cette complexité de manière responsable, en m'appuyant sur mon expérience en matière d'application et de modernisation de la loi, pour la traduire en conseils clairs et axés sur l'avenir. »

M. Boswell a été attiré par le capital humain, la culture et la présence mondiale de Norton Rose Fulbright. Il est impatient de bâtir une pratique dynamique au bureau d'Ottawa et de collaborer à l'échelle nationale et internationale avec les autres membres du cabinet. Sa décision de revenir à la pratique privée marque une transition vers un partenariat avec les entreprises canadiennes et étrangères sur les questions de conformité aux lois sur la concurrence, de stratégie pour l'examen des fusions et d'application réglementaire.

Conférencier invité et intervenant très respecté, M. Boswell se consacre également au mentorat et à la formation de la nouvelle génération d'avocats et d'avocates. Il est enthousiaste à l'idée de jouer un rôle important dans le développement des talents et de mettre à profit son leadership éclairé à l'échelle de la plateforme internationale de Norton Rose Fulbright.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Marc-Olivier Laramée

Tél. : +514 617 3684

[email protected]

SOURCE Norton Rose Fulbright Canada LLP