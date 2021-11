Le fabricant de jouets digne de confiance double le nombre d'articles nouveaux et nostalgiques offerts pour tous les âges et toutes les étapes de la vie

TORONTO, le 5 nov. 2021 /CNW/ - Mattel, chef de file mondial du secteur des jouets et propriétaire de l'un des plus importants catalogues de franchises de divertissement pour enfants et familles au monde, publie sa liste de jouets les plus populaires pour la période des Fêtes de 2021 au Canada. Ceux qui offrent des cadeaux peuvent s'attendre à voir de nouveaux jouets passionnants fabriqués par leurs marques préférées comme Hot Wheels®, Barbie® et Fisher-Price® ainsi qu'un large assortiment d'articles qui susciteront sans aucun doute la nostalgie.

En ce qui concerne les jouets les plus recherchés de cette année, Mattel offre aux consommateurs une vaste gamme de produits qui permettent à la prochaine génération d'explorer les merveilles de l'enfance et d'atteindre son plein potentiel, en misant sur la diversité et l'inclusion.

« L'objectif de Mattel demeure d'inspirer les enfants à rêver grand et à être créatifs. Cette saison, nous sommes fiers d'aider les parents et ceux qui offrent des cadeaux à planifier leurs activités tout en magasinant auprès de marques qui offrent des options inclusives, a déclaré Tara George, vice-présidente et directrice nationale de Mattel au Canada. Le conseil que je donne aux acheteurs est de choisir en fonction de ce que leurs enfants aiment et de ce qui les intéresse. La seule règle concernant le jeu est qu'il faut s'amuser et explorer. »

« Les jouets les plus recherchés de cette année ont quelque chose d'excitant et d'inspirant pour tout le monde, a ajouté Tara George, y compris des cadeaux éducatifs pour le développement des tout-petits, des options pleines d'action pour les amateurs d'aventure, des cadeaux nostalgiques pour les collectionneurs passionnés et des poupées qui stimulent l'imagination. De Fisher-Price® à Barbie®, le plaisir attend d'être déballé. »

L'apprentissage avant tout

Au moment où les tout petits entreprennent leur parcours d'apprentissage et de découverte, Mattel propose un assortiment de jouets qui inspirent le jeu imaginatif comme Fisher Price® Robot d'apprentissage 4 en 1 suprême, Fisher Price® Livre d'activités géant évolutif, ou Fisher Price® Rires et Éveil Caravane en balade 3 en 1 . Non seulement ces jouets favorisent le développement de la petite enfance, mais ils éveillent également l'intérêt des jeunes enfants et les divertissent.

Aventure bourrée d'action

Faites entrer l'aventure à l'intérieur de votre maison avec des jouets d'action qui enthousiasmeront toute la famille. Pour les petits athlètes, le Fisher Price® B.B. Hoopster™ est un jeu de basketball électronique qui célèbre chaque mouvement. Ceux qui ont l'esprit de compétition ou qui aiment les soirées de jeux en famille apprécieront certainement SIGNAUX CROISÉS, le jeu électronique à rythme rapide qui allie à la fois son et lumière. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, le Star Wars The Mandalorian Peluche aux mouvements réels - L'Enfant et le Jurassic World Piétinement et Évasion Tryannosaure Rex sont également de bons choix pour les amateurs de sensations fortes.

Jeux de poupées favorisant l'imagination

Laissez entrer l'imagination dans votre salon grâce aux possibilités infinies qu'offrent les poupées de Barbie® et de Polly Pocket®. Si vous souhaitez offrir une expérience incomparable, le Barbie® Méga Coffret Color Reveal et le Polly Pocket® Assortiment Coffret Multifacettes, regorgent de plaisir à l'infini. Les futures fashionistas s'inspireront du Barbie® Extra Assortiment de poupées et les amateurs de plein air adoreront le Véhicule Autocaravane de rêve 3 en 1 Barbie® et accessoires. Pour l'enfant qui demande toujours d'aller au parc d'attractions, comblez ses désirs avec le Polly Pocket® Coffret Parc D'attractions Arc-en-ciel.

Moments de nostalgie

Les jouets adorés de Hot Wheels®, Barbie® et Thomas & FriendsTM occupent une place bien spéciale dans le cœur des parents qui ont également apprécié ces jouets pendant leur enfance. Partagez ces souvenirs avec les enfants et créez de nouveaux moments pour vous rapprocher de l'emblématique de BarbieTM Maison de Rêve de Barbie, Thomas et ses amis Super tour Trains et Grues, Hot Wheels® Route Arc-en-ciel Mario Kart ou Hot Wheels® Coffret Looping infernal.

Le cadeau qui redonne

Alors que les enfants espèrent agrandir leur collection de jouets en cette période de Fêtes, il est réconfortant de savoir que des programmes comme Mattel PlayBack ont été élaborés pour enseigner aux enfants l'importance de la protection de la planète. Lancé en mai 2021, Mattel PlayBack est un programme de récupération de jouets qui permet aux familles de prolonger la durée de vie de leurs jouets Mattel une fois que leurs enfants les abandonnent définitivement. Le programme, qui est conçu pour récupérer et réutiliser les matériaux des vieux jouets Mattel pour de futurs produits Mattel, appuie l'objectif de la société d'atteindre une production entièrement basée sur des matières plastiques recyclées, recyclables ou d'origine biologique dans tous leurs produits et emballages d'ici 2030. Le programme accepte actuellement les jouets Barbie®, Matchbox® et MEGATM. Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez ici .

Ce n'est que le début de nos offres des Fêtes pour 2021! Le portefeuille de produits de Mattel comprend des jouets provenant de dizaines de marques pour tous les âges, toutes les étapes d'apprentissage et tous les intérêts. Que ce soit en jouant avec des dinosaures ou des poupées, en recréant la course la plus épique ou en reconstituant les scènes les plus emblématiques des films et des jeux que nous aimons tous, Mattel propose des produits pour les jeunes et les jeunes de cœur de votre famille.

Les jouets les plus recherchés de Mattel sont disponibles chez certains détaillants partout au Canada, en magasin et en ligne.

Cliquez ICI pour obtenir des informations sur les produits, et ICI pour afficher les images en haute résolution.

Pour consulter les jouets les plus recherchés et d'autres renseignements sur les médias sociaux, suivez Mattel sur Instagram , Facebook et Twitter .

