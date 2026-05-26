MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Matrox Vidéo célèbre aujourd'hui son 50e anniversaire, soulignant cinq décennies d'innovation, d'excellence en ingénierie et d'évolution axée sur les besoins des clients depuis son siège social de Montréal, au Canada.

Depuis 1976, l'entreprise s'est continuellement adaptée aux technologies émergentes et à l'évolution des marchés. Tout au long de cette période, Matrox Vidéo a développé des technologies qui permettent aux organisations du monde entier de capturer, traiter, diffuser, gérer et distribuer la vidéo plus efficacement.

Matrox Vidéo a contribué à plusieurs des plus importantes transitions technologiques de l'industrie. L'entreprise a joué un rôle dans des avancées allant de l'informatique multi-affichage et des graphiques accélérés par matériel jusqu'aux infrastructures média basées sur IP, à l'AV sur IP et aux flux de travail vidéo infonuagiques natifs.

En complément des contributions passées du groupe Matrox dans les domaines de l'imagerie et de la vision industrielle, Matrox Vidéo continue de bâtir un héritage de leadership technologique.

« Cinquante ans d'innovation reflètent la passion, la créativité et le dévouement des individus qui ont bâti Matrox Video au fil des décennies », a déclaré Lorne Trottier, chef de la direction et cofondateur de Matrox Vidéo. « Ce qui nous a toujours fait avancer, c'est notre engagement à résoudre les défis concrets de nos clients et notre capacité à évoluer avec les industries que nous desservons. La technologie change constamment, mais notre priorité demeure la même : développer des solutions fiables et orientées vers l'avenir, qui permettent à nos clients de réussir. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble et enthousiaste quant à la direction que nous prenons pour la suite. »

Poursuivant sa tradition de stimuler les grands changements de l'industrie, le prochain lancement de produit de Matrox Vidéo introduira une nouvelle approche permettant d'offrir une vidéo de haute qualité et à faible latence, tout en réduisant considérablement les besoins en bande passante réseau. Le lancement est prévu pour la première semaine de juin et les visiteurs pourront en apprendre davantage à InfoComm 2026.

« Même si nous sommes fiers de notre histoire, nous sommes tout aussi tournés vers l'avenir », a ajouté M. Trottier. « L'industrie vidéo entre dans une nouvelle ère de transformation et Matrox Video est déterminée à aider ses clients à la traverser grâce à des technologies conçues pour la prochaine génération de flux de travail. »

À propos de Matrox Vidéo

Matrox Vidéo est un leader mondial des technologies vidéo. Grâce à un portefeuille complet de matériel, logiciels, API et SDK de calibre supérieur, Matrox Vidéo permet aux OEM, intégrateurs de systèmes, partenaires de distribution à valeur ajoutée et utilisateurs finaux de repousser les limites de l'innovation vidéo. Depuis 50 ans, Matrox Vidéo dessert les marchés de l'AV/IT, de la diffusion et des technologies émergentes, et est synonyme de qualité, performance, interopérabilité et de soutien. L'entité légale de Matrox est Graphiques Matrox Inc., qui fait partie du Groupe Matrox.

Les noms Matrox et Matrox Vidéo sont des marques déposées et/ou des marques de commerce de Graphiques Matrox Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques déposées et/ou des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE Matrox Vidéo

Renseignements : Kim Brown, Manager, Marketing & Communications, Graphiques Matrox Inc., [email protected]