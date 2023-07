Match des Alouettes - les employé(e)s de Vidéotron - Gatineau interpellent PKP

MONTRÉAL, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Exaspéré(e)s devant les demandes déraisonnables de Vidéotron à la table de négociation, des syndiqué(e)s de Vidéotron - Gatineau ont tenté un coup d'éclat, hier soir, lors d'un match des Alouettes de Montréal, propriété de l'homme d'affaires Pierre Karl Péladeau (PKP), lequel est également l'actionnaire majoritaire de la compagnie de télécommunication Vidéotron.

Une centaine de membres du Syndicat des employé(es) de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815) assistait au match, et lors d'une pause, ces derniers ont déployé une banderole sur laquelle était inscrit, « PKP, ON VEUT NÉGOCIER ! ».

Ce message vise à rappeler à M. Péladeau que leur contrat de travail est échu depuis août 2020 et les négociations en vue de son renouvellement sont dans une impasse totale. Les points en litige sont la délocalisation des emplois vers des pays étrangers, le gel des salaires et la sous-traitance des emplois restants.

« Videotron engrange des profits records. Elle est la vache à lait de Quebecor. Son propriétaire est capable de se payer une équipe de football, tandis que nous, les employé(e)s, nous devrions assister docilement à la réduction de nos conditions de travail, disparition de nos emplois, soit par le recours à la sous-traitance ou par leur exode vers des pays étrangers », de dénoncer Nick Mingione, président du Syndicat des employé(es) de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815) lequel représente les 250 salarié(e)s de Gatineau.

Soulignons qu'une importante rencontre s'est tenue, le 5 mai dernier, en présence notamment de M. Péladeau et de la directrice du SCFP au Québec, Mme Marie-Hélène Bélanger. Malheureusement, aucune ouverture de la partie patronale n'a été obtenue lors de ces discussions.

D'ailleurs, depuis le 12 avril, les représentant(e)s de Vidéotron boycottent les rencontres en présence des deux médiateurs nommés par le Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC).

