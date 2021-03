Chaque produit de la gamme PRO s'appuie sur des essais et des recherches approfondis, y compris la contribution directe de professionnels de l'industrie, ce qui garantit une qualité maximale, une durabilité des joints et une application uniforme facile. Toutes les colles sont à faible teneur en COV et certifiées conformes à tous les codes et normes applicables.

Offrant des colles à solvant pour ABS, PVC et PVC-C et colles à solvant de transition, ainsi que des apprêts, la gamme de produits MASTERS PRO couvre tous les types de soudage de tuyaux en plastique avec des formules régulières et à prise rapide. La gamme de colles PRO fournit des solutions pour un large éventail de conditions d'application, y compris à des températures, des pressions, de l'humidité, des diamètres et des nomenclatures variables.

Pour obtenir la liste complète des produits MASTERS PRO ou pour en savoir plus, visitez www.oatey.ca .

À PROPOS DE OATEY CO.

MASTERSMD fait partie de la famille de marques Oatey.

Depuis 1916, Oatey fournit des produits fiables et de grande qualité aux secteurs de la plomberie résidentielle et commerciale, en s'engageant à offrir des produits de qualité, à bâtir la confiance et à améliorer la vie des gens. Aujourd'hui, Oatey exploite un vaste réseau de fabrication et de distribution pour fournir des milliers de produits aux constructeurs professionnels, aux entrepreneurs, aux ingénieurs et aux consommateurs du monde entier.

Oatey est établie à Cleveland, en Ohio, et a des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine. Pour en savoir plus, visitez www.oateycanada.com , composez le 800 321-9532 ou suivez Oatey sur Facebook , Twitter , LinkedIn ou Instagram .

Oatey Co., Alyssa Furniss, directrice du marketing

