TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - L'application la plus populaire au Canada pour les services de massothérapie agréée sur commande a sélectionné TELUS Santé pour faciliter l'intégration des paiements directs par l'entremise de son service eRéclamations. Ce service est utilisé par plusieurs types de fournisseurs et de tiers administrateurs au Canada.

En utilisant ce service de facturation numérique direct, les clients de Massago ne payeront que la portion des frais de services non couverte par leurs plans d'assurance. Ceci réduit les frais et élimine les difficultés associées à l'administration de soumission de réclamations.

Massago considère la collaboration avec TELUS Santé comme étant l'évolution naturelle de son concept, qui a pour but de livrer le service de massothérapie le plus accessible au Canada.

« Le paiement direct est un service sollicité par nos clients et nous avons travaillé forts pour nous assurer de répondre à leurs besoins, dit Allan Skok, PDG de Massago. Collaborer avec TELUS Santé pour le service eRéclamation est une validation importante et une attestation du succès de notre entreprise. En poursuivant notre expansion sur de nouveaux marchés, nous avons la capacité d'établir des liens avec d'autres groupes de fournisseurs de services et des tiers administrateurs. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec Massago et d'appuyer leur modèle de premiers soins numériques en partageant les points forts de notre réseau eRéclamations avec leurs clients. Cette collaboration offre une versatilité et une adaptabilité plus accrues pour un accès aux soins et un processus de paiement aisé, a déclaré Martin Bélanger, directeur général en chef, Solutions pour les payeurs, TELUS Santé. Avec eRéclamations, Massago peut aussi offrir une approche globale et inclusive à la massothérapie accréditée, répondant aux besoins changeants des clients et des praticiens. »

Massago a lancé le service de facturation directe plus tôt cette année. Les commentaires provenant des clients et des massothérapeutes certifiés sont extrêmement positifs. L'entreprise offre maintenant ce service à tous ses clients.

À Propos de Massago

Massago utilise la technologie en temps réel pour connecter entre des massothérapeutes certifiés et des clients. Ce service facilite l'accès au massage à court préavis, au domicile ou au bureau, pour les Canadiens des centres urbains. Le lancement de Massago ce fut en 2016, nous opérons maintenant dans plus de vingt villes en Alberta et en Ontario, nous prévoyons étendre nos services au Manitoba et éventuellement à travers le pays. Massago dispose d'un réseau exclusif de plus de 750 massothérapeutes certifiés.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.telus.com/fr/health .

