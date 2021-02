Masques de type N95 : Medicom produit désormais près de 5 millions d'unités par mois dans sa nouvelle usine de Montréal

« Medicom est une entreprise ancrée dans sa communauté locale tout en ayant une empreinte internationale. C'est ce qui fait notre force et nous donne toute l'agilité nécessaire pour nous ajuster et mieux répondre aux besoins locaux. L'ajout d'un quart de travail de nuit nous permet d'augmenter notre production de masques de type N95 de près de 100 000 unités par 24 heures de production. C'est tout un tour de force considérant plusieurs facteurs comme la pénurie de main-d'œuvre spécialisée et la disponibilité des matières premières, » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

Un masque de chez nous avec une qualité incomparable

Les masques SafeMask Architect ProMC de type N95 de Medicom ont été approuvés par Santé Canada et par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) à la suite d'une batterie de tests rigoureux auxquels ils ont été soumis. Ces respirateurs sont recommandés pour se protéger contre les aérosols de particules sans huile. Ils ont été évalués pour une utilisation dans des établissements de santé selon des normes reconnues de biocompatibilité, d'inflammabilité et de résistance aux fluides.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy récemment acquise. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomNA ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

