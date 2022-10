MARTINI® inaugure sa toute première gamme de produits sans alcool aux saveurs exquises, qui fera le bonheur de ceux qui recherchent la modération durant les Fêtes et des adeptes du défi Janvier sans alcool

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - MARTINI®, un grand nom de la vinification italienne et un fournisseur de vins aromatisés et mousseux de la plus haute qualité, est fière de présenter sa nouvelle collection haut de gamme qui regroupe des apéritifs sans alcool et une boisson pétillante à 0,0 % d'alcool. Conjuguant sophistication et équilibre, ceux-ci offrent une nouvelle façon de consommer avec modération à l'approche du temps des Fêtes.

Dans le plus grand respect des règles de l'art, les maîtres-mélangeurs de MARTINI® ont travaillé méticuleusement à élaborer un apéritif et une boisson pétillante à l'italienne sans alcool - sans compromis sur la saveur - en puisant dans 160 années d'expertise avec le vin et les herbes aromatiques pour transporter instantanément les consommateurs dans les paysages vallonnés de l'Italie.

La gamme Aperitivo sans alcool se décline en deux saveurs fraîches et distinguées. MARTINI® sans alcool Floreale possède un profil de saveur léger, rafraîchissant et herbacé, avec des notes délicates de camomille romaine. Fruité et équilibré, l'apéritif MARTINI® sans alcool Vibrante est agrémenté de notes de bergamote italienne. Ces options compléteront à merveille l'armoire à boissons des adeptes de cocktails : elles se dégustent en toute simplicité avec du tonic pour un choix fraîcheur, ou bien dans une recette de cocktail sans alcool. La marque a également annoncé le lancement de sa nouvelle boisson zéro alcool MARTINI Dolce 0.0, l'idéal pour toute personne qui cherche à siroter un verre de mousseux, mais préfère éviter l'alcool.

Nés d'une grande volonté de créer des cocktails conscients sans arômes artificiels qui débordent de saveurs vives, les apéritifs sans alcool MARTINI® tombent à point nommé pour les Fêtes et la hausse du nombre de consommateurs qui s'intéressent à la sobriété. Conçus pour les gens qui aiment siroter un verre en toute conscience, sans compromis sur la qualité et le goût, les apéritifs MARTINI® sans alcool Vibrante et Floreale sont titrés à moins de 0,5 % d'alcool. Les deux produits sont sans gluten et désalcoolisés avec soin, puis infusés naturellement avec un mélange d'extraits botaniques soigneusement sélectionnés de partout au monde. La boisson complètement sans alcool MARTINI Dolce 0.0 est faite pour célébrer, quelle que soit l'occasion. Elle présente des notes d'agrumes, de poire et de pomme, ainsi que d'agréables arômes fruités et de Moscato.

Selon les données présentées dans un rapport sur les tendances en matière de cocktails de 2022, 58 % des gens à l'échelle mondiale boivent davantage de cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool que l'année précédente.

« Nous sommes ravis d'offrir une boisson rafraîchissante et sophistiquée pour remplacer l'alcool lors des moments partagés avec des êtres chers, qui conviendra aux consommateurs ne souhaitant pas en boire », affirme Aaron Daniel, gestionnaire de marque principal chez MARTINI®. « Grâce à la gamme Aperitivo sans alcool MARTINI® Aperitivo et à la boisson pétillante Dolce 0.0, les gens découvrent une nouvelle façon de recevoir des convives et de célébrer avec leurs amis tout au long de l'année en buvant de manière plus consciente. »

Dans l'esprit des Fêtes, MARTINI® a créé le cocktail sans alcool parfait à siroter durant les célébrations de fin d'année. Voici la recette :

CECI N'EST PAS UN PUNCH DES FÊTES

1,5 part de MARTINI Vibrante

2,5 parts de jus de canneberge

Soda gingembre pour combler

Baies rouges fraîches

Sucre glace

Feuilles de menthe

Préparation : Mélanger tous les ingrédients dans un grand verre à vin rempli de glace. Garnir de baies rouges fraîches, de menthe et d'un soupçon de sucre glace.

Les apéritifs MARTINI® sans alcool Vibrante et Floreale sont maintenant offerts dans certaines succursales Sobeys, Safeway et IGA partout au Canada au prix de 16,99 $. Au Québec, ils sont vendus à la SAQ au prix de 16,75 $. La boisson MARTINI® Dolce 0.0 est offerte chez Sobeys, Safeway et IGA au prix de 13,99 $ et à la SAQ au prix de 13,25 $. À compter de décembre, elle sera offerte à la LCBO au prix de 13,95 $.

NOTES À LA RÉDACTION

À propos de la gamme MARTINI® Aperitivo sans alcool

L'apéritif de qualité supérieure MARTINI® Aperitivo sans alcool est conçu pour les moments où vous préférez ne pas boire d'alcool, mais souhaitez tout de même savourer une boisson rafraîchissante et sophistiquée. Fait à partir des mêmes vins que ceux utilisés dans les vermouths classiques, désalcoolisé avec soin et infusé avec des extraits botaniques sélectionnés, il se distingue par ses saveurs naturelles. MARTINI® sans alcool Vibrante continent un mélange sublime d'extraits botaniques naturels avec moins de 0,5 % d'alcool par volume, agrémenté de bergamote italienne pour un apéritif au goût fruité. MARTINI® sans alcool Floreale présente un profil de saveur léger, rafraîchissant et floral, avec des notes subtiles de camomille romaine.

À propos de MARTINI Dolce 0.0

MARTINI Dolce 0.0 est une boisson au raisin pétillante de qualité supérieure, confectionnée par la première marque mondiale de vins italiens mousseux. Dégageant des notes délicates d'agrumes, de poire et de pomme, ainsi que des arômes agréables fruités et de Moscato, MARTINI Dolce 0.0 conjugue acidité et douceur avec une longue finale agréable et équilibrée en bouche. Célébrez des moments spéciaux avec vos amis sans sacrifier le goût avec cette boisson aux notes d'agrumes, de poire et de pomme, rehaussée d'agréables arômes fruités et de Moscato.

À propos de MARTINI®

L'une des marques les plus emblématiques au monde, MARTINI® est un grand nom de la vinification italienne et un fournisseur de vins aromatisés et mousseux de haute qualité. Le goût exquis et légèrement amer de la gamme de produits primés de MARTINI® est le résultat de mélanges secrets de plus de 40 espèces botaniques provenant des meilleurs emplacements du monde entier. Le portefeuille MARTINI® comprend les vermouths MARTINI® Fiero, MARTINI® Riserva Speciale Rubino, MARTINI® Riserva Speciale Ambrato, MARTINI® Bianco, MARTINI® Rosso et MARTINI® Extra Dry, et les vins mousseux italiens MARTINI® Asti, MARTINI® Prosecco et MARTINI® Rosé Extra Dry. La CASA MARTINI, domicile de la marque, se trouve sur le site historique de MARTINI® dans la ville de Pessione di Chieri à Turin et accueille des événements privés, des conférences et des occasions sociales.

