Martine Desjardins devient secrétaire générale du Conseil de presse du Québec

MONTRÉAL, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Le conseil d'administration du Conseil de presse du Québec est très heureux d'annoncer que sa nouvelle secrétaire générale sera Martine Desjardins, qui entrera en fonction à la mi-septembre. Mme Desjardins était directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) depuis 2021.

« C'est avec grand plaisir que je me joins au Conseil de presse du Québec, a commenté Mme Desjardins. Je suis enthousiaste à l'idée de relever ces nouveaux défis, bien entourée par le conseil d'administration et l'équipe du secrétariat général. Les objectifs sont ambitieux et stimulants. J'ai très hâte de contribuer à la mission du Conseil ainsi qu'à l'atteinte des objectifs fixés, notamment l'accroissement de son efficacité dans le contexte de la hausse du nombre de plaintes à traiter, le financement et le rayonnement de l'organisation. »

« Le conseil d'administration a évalué que Mme Desjardins apportera au Conseil des compétences multiples et essentielles à la poursuite et au développement de sa mission de protéger la liberté de la presse et de défendre le droit du public à une information de qualité, explique le président Pierre-Paul Noreau. Elle a notamment une solide compréhension de la déontologie journalistique et de son importance. Elle connaît très bien l'écosystème médiatique québécois. Gestionnaire accomplie, elle allie planification stratégique, gouvernance et expérience de travail avec des conseils d'administration. Mme Desjardins est enfin reconnue pour sa rigueur, la qualité de son jugement, son leadership inclusif et sa capacité de mobiliser les équipes dans un climat harmonieux, stimulant l'autonomie et l'entraide. »

Avant d'œuvrer à la FPJQ, Martine Desjardins a dirigé, entre 2015 et 2021, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Elle a également été commissaire à la Commission pour l'éducation à la petite enfance.

Auparavant, elle avait été chroniqueuse au Journal de Montréal et commentatrice de l'actualité dans divers médias. Le grand public l'avait d'abord vue en action lors des revendications étudiantes au début des années 2010, alors qu'elle était présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec.

Mme Desjardins a animé et présidé plusieurs instances démocratiques depuis 2013 et s'est impliquée dans plusieurs OBNL. Elle a été régulièrement invitée comme conférencière. Elle détient une maîtrise en sciences de l'éducation.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE Conseil de presse

Renseignements : Pierre-Paul Noreau, Président, Conseil de presse du Québec, [email protected], Tél. : 418 997-6255