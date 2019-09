Martin Daraiche devient président du Cabinet de relations publiques NATIONAL

« Martin est un conseiller chevronné capable de prodiguer du conseil stratégique de haut niveau à un large spectre de clients, un leader qui personnifie les valeurs de la Firme, un gestionnaire avec le gène du développement des affaires, un collègue respecté et inspirant. De par son leadership et les qualités qui l'habitent, il s'inscrit dans la lignée de notre président-fondateur, Luc Beauregard. Aujourd'hui, on lui confie des responsabilités dans un nouveau poste taillé sur mesure à son talent et à ses compétences », a commenté le président et chef de la direction d'AVENIR GLOBAL, Jean-Pierre Vasseur.

Leadership du bureau de Québec

La direction de l'entreprise confie les rênes du bureau de Québec à l'une de ses jeunes leaders, Julie-Anne Vien. À titre d'associée directrice, et grâce à ses 15 années d'expérience en affaires publiques, Julie-Anne continuera d'assurer la croissance du bureau, d'élargir son offre de services et de renouveler la pratique en relations publiques en y apportant sa couleur, son énergie et sa passion contagieuse pour le métier. Elle le fera entourée d'une équipe aguerrie et de son mentor de toujours, Luc Ouellet.

« Depuis son entrée chez NATIONAL, Julie-Anne a connu une trajectoire et une ascension remarquables qui témoigne de sa riche expertise et de sa capacité à générer de la valeur pour ses clients et la firme qu'elle représente. Redoutable conseillère, stratège multidisciplinaire, gestionnaire attentionnée, elle saura relever le défi dans un bureau déjà reconnu pour sa performance », a ajouté M. Vasseur.

« Âgés de moins de 40 ans, ces deux gestionnaires d'exception disposent de la fougue, du talent et de la profondeur pour réussir. De concert avec tout un bassin de brillants conseillers qui façonnent, au quotidien, la réputation enviable de NATIONAL, ils constituent l'avenir de la profession », a conclu M. Molson.

Ces annonces s'inscrivent dans la foulée d'une vague d'acquisitions stratégiques et de croissance qui ont permis à AVENIR GLOBAL, société de holding qui détient NATIONAL, de se hisser parmi les 15 plus importantes firmes de communication dans le monde.

À PROPOS D'AVENIR GLOBAL

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche d'exploitation active et directe à l'égard de ses investissements. AVENIR GLOBAL est un puissant regroupement de firmes de communication spécialisée qui compte 1 000 employés dans des bureaux dans 24 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et se classe dans le top 15 des plus grandes firmes de communication au monde.

Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme de relations publiques au pays, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, qui inclut NATIONAL Marchés des capitaux, le chef de file de l'industrie des relations avec les investisseurs et des services de communication financière. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient SHIFT Communications, une agence de communication intégrée axée sur les données, et la compagnie de relations publiques et de communication Padilla, laquelle regroupe également les services-conseils en gestion de marque de Joe Smith, les experts de l'alimentation et de la nutrition chez FoodMinds ainsi que les maîtres de la recherche chez SMS Research Advisors. En Europe, AVENIR GLOBAL détient le cabinet-conseil en communication stratégique Madano à Londres et Hanover, l'un des principaux cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires de l'ÉMÉA, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dubaï et Abou Dhabī, lequel rassemble également la division de communication créative The Playbook et la division en marques et en culture Multiple. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi les experts dans le secteur de la santé chez AXON Communications, avec des bureaux à Toronto, aux États‑Unis, au Royaume-Uni et en Europe et l'agence de création du secteur de la santé Cherry à Londres. AVENIR GLOBAL fait partie du Groupe conseil RES PUBLICA.

À PROPOS DU CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL

Au Cabinet de relations publiques NATIONAL, notre rôle consiste à mettre les clients en relation avec les gens qui importent, à travers les bons messages, livrés au bon moment. Grâce à la recherche, aux perspectives uniques qui en découlent et à une profonde compréhension des secteurs d'activité, nous élaborons des solutions créatives, capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au cœur d'enjeux et d'industries clés, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme‐conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint‐Jean. L'offre de NATIONAL inclut également NATIONAL Marchés des capitaux, chef de file de l'industrie en relations investisseurs et communication financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d'AVENIR GLOBAL, parmi les 15 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 24 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre du Groupe conseil RES PUBLICA. À l'échelle internationale, NATIONAL est affilié à Burson Cohn & Wolfe (BCW), une compagnie WPP. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez‐nous sur Twitter.

