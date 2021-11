TORONTO, le 5 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Switch Health a annoncé confier le poste de président à Marshall Myles, l'ancien président et PDG de Roots Canada. Avec ses trente années d'expérience et de leadership, Marshall Myles contribuera à la promotion de Switch Health et à sa croissance à long terme alors que l'entreprise réforme les soins de santé au Canada par des diagnostics de nouvelle génération et des solutions numériques axées sur les patients.

« Nous sommes ravis que Marshall rejoigne notre équipe de direction en tant que président, tout en continuant de siéger au conseil d'administration » a déclaré Dilian Stoyanov, directeur général de Switch Health. « C'est une personne de grand talent et un chef d'entreprise internationale accompli qui connaît bien les rouages de notre secteur et comment exploiter nos réalisations précédentes. Il saura nous préparer à l'avenir au moment où nous progressons dans la transformation des soins de santé au Canada ».

« C'est un honneur pour moi de rejoindre une équipe si innovante, énergique et diversifiée. Je suis heureux de pouvoir profiter de l'incroyable succès actuel de Switch Health » a précisé, le tout nouveau président de Switch Health. « Au moment où notre pays se remet de la pandémie, c'est l'occasion de faire autrement. Cela signifie que Switch Health doit continuer à se positionner comme le chef de file canadien des diagnostics décentralisés dans le contexte post-Covid ».

Marshall Myles a débuté sa carrière chez Roots Canada. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de l'entreprise pour en faire une marque internationale de premier plan et l'un des établissements du Canada les plus prospères et les plus célèbres. Récemment, il occupait le poste de président et de directeur général chez Skyservice Investments, ainsi que la fonction de PDG de Skyservice Business Aviation. C'est là qu'il a mis son expertise du commerce mondial et du service au profit du secteur de l'aéronautique, en particulier pour la gestion des compagnies aériennes, le développement et l'encadrement des activités au sol.

À propos de Switch Health

En tant que leader industriel, Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés nouvelle génération et à des solutions numériques de pointe centrées sur le patient.

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Canada, Switch Health a développé une solution de test bout à bout, innovante et accessible, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable pour la COVID-19.

Switch Health propose ses tests rapides et PCR de référence dans plus de 200 langues, depuis le confort du domicile ou du lieu de travail des personnes, avec les conseils de professionnels de santé de confiance et l'envoi des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

Renseignements: Contact pour les médias, Jordan Paquet, Vice-président, Affaires publiques, Switch Health, [email protected]

