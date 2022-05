TORONTO, le 13 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mars Wrigley Canada a annoncé le rappel volontaire de certaines variétés de friandises SKITTLESMD Gummies, STARBURSTMD Gummies et LIFE SAVERSMD Gummies en raison de la présence potentielle d'un fil métallique très fin incrusté dans les friandises ou détaché dans le sac. Nous avons reçu des signalements de la part de consommateurs nous alertant à ce sujet et nous n'avons connaissance d'aucune maladie à ce jour.

À l’arrière de l'emballage se trouve un code de fabrication à dix chiffres; les trois premiers chiffres de ce code indiquent le produit concerné, comme le montre le tableau (Groupe CNW/Mars Wrigley Canada) Tableau - Rappel Mars Wrigley (Groupe CNW/Mars Wrigley Canada) Tableau - Rappel Mars Wrigley (Groupe CNW/Mars Wrigley Canada)

Les produits ont été fabriqués par un tiers et distribués au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Les produits concernés par ce rappel au Canada comprennent certaines variétés de friandises SKITTLESMD Gummies, STARBURSTMD Gummies et LIFE SAVERSMD Gummies figurant dans le tableau ci-dessous. À l'arrière de l'emballage se trouve un code de fabrication à dix chiffres; les trois premiers chiffres de ce code indiquent le produit concerné, comme le montre le tableau de droite.

Mars Wrigley Canada travaillera avec les détaillants pour retirer les produits rappelés des rayons des magasins. Si les consommateurs pensent qu'ils ont acheté un article rappelé, ils doivent jeter le produit et ne pas le consommer. Les consommateurs qui ont des questions peuvent contacter l'entreprise en composant le 1-800-651-2564 ou en visitant https://can.mars.com/fr/nous-joindre.

Contact :

Centre de service aux consommateurs :

https://can.mars.com/fr/nous-joindre

Médias :

Shannon Denny

(416) 884-1877

[email protected]

SOURCE Mars Wrigley Canada