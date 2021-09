BOLTON, Ontario, le 3 septembre 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, par souci de prudence, Mars Petcare Canada a annoncé un rappel volontaire limité des produits de nourriture sèche pour chats WHISKAS®, car ils ont été fabriqués avec des ingrédients crus qui ne respectaient pas les spécifications internes rigoureuses en matière de qualité. Chez Mars Petcare, la qualité des produits et la sécurité alimentaire des animaux de compagnie sont la priorité absolue.

Les produits concernés sont énumérés ci-dessous avec les dates « meilleur avant » associées. Les consommateurs qui ont acheté le produit concerné avec les dates « meilleur avant » ci-dessous doivent cesser de donner l'aliment et le jeter.

Aucun autre produit WHISKAS® ou produit Mars Petcare n'est concerné ou rappelé et Mars Petcare n'a reçu aucune plainte de consommateur liée à ce sujet.

Le produit concerné a été distribué à des clients détaillants dans tout le Canada. Mars Petcare travaille avec tous les distributeurs et détaillants, afin de s'assurer que les produits concernés ne sont plus vendus et sont retirés des stocks.

Rappels de produits de nourriture sèche pour chats WHISKAS®

Le produit concerné et les dates « meilleur avant » associées indiquées ci-dessous sont inclus dans ce rappel volontaire.

Description du produit Date « meilleur avant » CUP Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de viande avec poulet véritable, sac de 670 g 6/13/2022 - 7/19/2022 0 58496 43320 8 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de viande avec poulet véritable, sac de 2 kg 6/23/2022 - 8/12/2022 0 58496 70322 6 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de viande avec poulet véritable, sac de 4 kg 7/17/2022 - 8/12/2022 0 58496 70124 6 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de viande avec poulet véritable, sac de 9,1 kg 6/16/2022 - 8/17/2022 0 58496 70329 5 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de viande avec poulet véritable, sac de 11,6 kg 6/24/2022 - 7/22/2022 0 58496 44481 5 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de bœuf avec arôme naturel de bœuf, sac de 2 kg 6/25/2022 - 8/6/2022 0 58496 43351 2 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de bœuf avec arôme naturel de bœuf, sac de 9,1 kg 8/13/2022 0 58496 43353 6 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections aux fruits de mer avec arôme naturel de saumon et de crevettes, sac de 2 kg 6/25/2022 - 8/18/2022 0 58496 70332 5 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections aux fruits de mer avec arôme naturel de saumon et de crevettes, sac de 4 kg 8/9/2022 - 8/10/2022 0 58496 02681 3 Nourriture sèche pour chats d'intérieur WHISKAS avec poulet véritable, sac de 3 kg 7/19/2022 0 58496 42153 3 Nourriture sèche pour chats d'intérieur WHISKAS avec poulet véritable, sac de 1,5 kg 6/23/2022 - 7/19/2022 0 58496 23285 6 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections de thon avec arôme naturel de thon, sac de 9,1 kg 6/25/2022 - 8/7/2022 0 58496 43469 4 Nourriture sèche pour chatons WHISKAS avec poulet véritable, sac de 1,5 kg 7/18/2022 0 58496 70310 3 Nourriture sèche pour chats WHISKAS Sélections aux fruits de mer avec arôme naturel de saumon et de crevettes, sac de 9,1 kg 6/26/2022 - 8/13/2022 0 58496 42152 6

Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel sont invités à communiquer avec notre équipe du service aux consommateurs au 1 800 667-2424 entre 9 h et 21 h EST les jours de semaine et de 9 h à 17 h HNE la fin de semaine, ou à visiter le site https://www.whiskas.ca/fr/mise-a-jour.

