Marquis accélère son plan stratégique Horizon 2025 et ses investissements en capital en réponse à l'augmentation des ventes de livres et aux défis de la chaîne d'approvisionnement auxquels fait face l'industrie nord-américaine de l'édition. L'objectif est d'augmenter la capacité d'impression et d'améliorer l'efficacité de la production. Les investissements, qui se concrétiseront en 2021-2022, sont destinés à parts égales à chacune de ses trois usines de fabrication situées à Montmagny, Louiseville et Toronto.

« Cet engagement de 30 millions de dollars vient renforcer les plateformes d'impression numérique et offset de Marquis pour la fabrication de livres. Il créera un environnement de travail éco-responsable et efficace pour nos employés et libérera davantage de capacité de production pour nos clients.», déclare fièrement Serge Loubier, président et chef de la direction de Marquis.

Un investissement de 30 millions de dollars pour accroître la capacité, la productivité et la rapidité de mise en marché pour les éditeurs

Investissements accélérés pour 2021

Doubler la capacité de livres à couverture souple à Toronto ;

Augmenter la capacité d'impression de livres à jet d'encre à Toronto , grâce à la modernisation des plateformes d'impression à jet d'encre HP et à de nouvelles capacités de finition des livres;

Augmenter la capacité d'impression monochrome offset à Louiseville ;

Augmenter la capacité de reliure à Louiseville grâce à une nouvelle ligne ultra performante.

Déploiement d'une nouvelle plateforme ERP spécialisée dans l'industrie de l'imprimerie afin d'améliorer la proactivité, de favoriser l'automatisation et d'optimiser l'utilisation des capacités;



Doubler la capacité d'impression couleur à Montmagny grâce à l'ajout d'une nouvelle presse offset à feuilles UV haute performance, générant plus d'efficacité, réduisant l'empreinte carbone et rencontrant les plus hauts standards de qualité;

Tripler la capacité de production de livres à couverture rigide à Toronto ;

Investir dans l'emballage de livres automatisé dans chacune des trois usines;



Intégrer des services d'entreposage et de logistique;



Embaucher plus de 70 personnes pour augmenter la capacité de production.

L'accélération du plan stratégique et d'investissement Horizon 2025 représente pour Marquis un pas de géant vers l'accomplissement de sa mission d'être le partenaire privilégié des éditeurs en proposant des solutions d'impression et de logistique innovantes et intégrées.

À propos de Marquis Imprimeur

Fondée en 1937, MARQUIS est une entreprise de classe mondiale et le plus grand manufacturier de livres au Canada. Chaque membre de notre équipe de plus de 550 passionnés est au cœur de l'action de l'industrie de l'édition. C'est grâce à la maîtrise des technologies, au sens de l'innovation et aux relations solides de notre équipe avec nos clients que Marquis est aujourd'hui un leader canadien en pleine croissance.

Notre mission est d'être le partenaire privilégié des éditeurs en proposant des solutions d'impression et de logistique innovantes et intégrées.

Marquis opère trois usines de production : à Montmagny, Louiseville et Toronto. L'entreprise possède une division spécialisée dans la production d'albums de finissants et d'agendas scolaires, Le Laurentien, ainsi qu'une division dédiée à la production graphique, Interscript. Marquis a également des bureaux à Montréal et Sherbrooke et une représentation commerciale à travers le Canada et les États-Unis.

www.marquislivre.com

