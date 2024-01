Après avoir figuré parmi les 5 premières positions selon le rapport « Storage Providers and Integrators in 2023 » de BloombergNEF (BNEF) le mois dernier, Trina Storage conserve sa position remarquable en étant désignée comme un fournisseur de solutions de stockage d'énergie de niveau 1 de BNEF pour le premier trimestre de 2024.

À l'occasion de la publication inaugurale du classement des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de niveau 1 de BNEF pour le premier trimestre de 2024, Trina Storage s'est démarqué parmi de nombreux concurrents, obtenant sa place grâce à l'efficacité et à la fiabilité exceptionnelles de ses produits de stockage d'énergie, à différents projets mondiaux dignes de mention et à un solide soutien bancable.

MUNICH, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Trina Storage , le principal fournisseur mondial de solutions de stockage d'énergie, annonce fièrement son inclusion à la liste des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de niveau 1 de BNEF pour le premier trimestre de 2024.

Les fabricants de solutions de stockage d’énergie répondant aux critères de niveau 1 de BloombergNEF pour le premier trimestre de 2024

BNEF est un organisme de recherche très réputé dans le domaine des énergies nouvelles, reconnu mondialement pour sa crédibilité et son savoir-faire. Les critères rigoureux permettant d'être reconnus par BNEF comme un fournisseur de stockage d'énergie de niveau 1 exigent que la marque ait fourni ou soit fermement engagé par contrat à fournir des produits à au moins six projets distincts au cours des deux dernières années. Chaque projet doit dépasser 1 mégawatt ou 1 mégawattheure (selon la valeur la plus élevée) et doit appartenir à des entités indépendantes du fournisseur de stockage d'énergie.

Les réalisations de Trina Storage témoignent de son engagement à fournir des solutions de stockage d'énergie de pointe dans le cadre de différents projets à l'échelle mondiale. La réussite de l'entreprise est mis en évidence par sa capacité à répondre aux critères spécifiques fixés par BNEF, démontrant l'excellente fiabilité de ses produits et sa pertinence sur le marché.

Trina Storage a stratégiquement établi une chaîne industrielle intégrée verticalement, englobant les capacités en amont et en aval. L'entreprise a démontré des capacités de recherche complètes, allant de l'élément de batterie à l'ensemble du système, comme en témoigne le développement réussi de batteries à grande capacité de 306 Ah et 314 Ah ayant un cycle de vie de plus de 10 000 cycles. Trina Storage a mis sur pied des bases de production à Changzhou, Chuzhou et Dafeng, créant ainsi une assise solide pour le développement d'usines intelligentes. Ces installations sont caractérisées par des systèmes rigoureux de contrôle de production, des capacités de gestion allégées et des systèmes de gestion numérique de pointe.

« Nous sommes ravis de figurer parmi les fournisseurs et intégrateurs de solutions de stockage de niveau 1 selon BloombergNEF pour le premier trimestre de 2024 », a déclaré Helena Li, présidente directrice de Trina Solar. « Non seulement cette reconnaissance vient valider nos prouesses technologiques, mais elle confirme également notre engagement à répondre aux besoins en matière de stockage d'énergie d'un large éventail de projets dans le monde entier. »

