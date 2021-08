L'alliance stratégique avec Smulders vient appuyer le plus gros investissement dans l'éolien en mer aux États-Unis annoncé plus tôt cette année par Marmen et Welcon, en partenariat avec le port d'Albany et Equinor, une grande entreprise d'énergie et un leader mondial de l'éolien en mer. Marmen Welcon, en collaboration avec Smulders, sera la première entreprise à fabriquer des tours d'éoliennes en mer et des pièces de transition aux États-Unis, dans les installations du port d'Albany. L'aménagement du port devrait commencer plus tard en 2021, et la production des tours d'éoliennes devrait débuter à la fin de 2023.

« Smulders est clairement le bon partenaire pour Marmen Welcon, avec plus de 2000 pièces de transition fabriquées dans ses installations situées en Europe », a déclaré Patrick Pellerin, président de Marmen. « Ce partenariat stratégique permettra le transfert de connaissances et améliorera nos capacités de fabrication de pièces de transition dans notre future installation du port d'Albany. »

« Avec cette annonce, les développeurs d'éoliennes en mer ont désormais la possibilité de s'approvisionner aux États-Unis pour tous leurs grands composants fabriqués en acier (fondations, pièces de transition et tours), grâce à notre nouvelle installation », a déclaré Carsten Pedersen, président du conseil d'administration de Welcon.

Raf Iemants, directeur général de Smulders, a déclaré : « Avec déjà plus de 20 ans d'expérience dans l'éolien en mer sur le marché européen, nous sommes impatients de partager notre expertise dans la fabrication de pièces de transition avec Marmen Welcon et de contribuer au développement d'une chaîne d'approvisionnement durable pour le marché américain de l'éolien en mer à venir. »

Première installation de fabrication de tours d'éoliennes en mer aux États-Unis

Annoncé au début de l'année 2021 et représentant un investissement de quelque 350 M$ US, le projet est réalisé par Equinor, Marmen Welcon, le port d'Albany et soutenu par la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Il s'agit du plus important projet de fabrication dans le marché d'éoliennes en mer aux États-Unis.

Le projet transformera l'infrastructure portuaire pour produire des tours d'éoliennes en mer et des pièces de transition. Le projet devrait créer jusqu'à 350 emplois directs dans l'État de New York, sans compter les retombées économiques pour les entreprises de l'État et les entreprises locales.

À propos de Marmen

Marmen, qui dispose d'installations au Canada et aux États-Unis, est reconnue comme l'un des plus grands fabricants de tours d'éoliennes terrestres en Amérique du Nord et comme fournisseur de services d'usinage de haute précision, de fabrication et d'assemblage mécanique aux principaux fabricants d'équipement d'origine du monde entier.

À propos de Welcon

Welcon, basé au Danemark, est le premier fabricant mondial de tours d'éoliennes en mer et détient les droits de production mondiaux pour les fondations en mer flottantes et fixes de Stiesdal.

À propos de Smulders

Smulders, filiale d'Eiffage Métal, est une entreprise internationale de construction d'acier avec des installations de production en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni, fournissant l'ingénierie, la construction, la fourniture et l'assemblage de matériaux lourds, constructions techniques complexes en acier.

SOURCE Marmen Welcon LLC

