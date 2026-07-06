MARMEN SALUE LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE CHOISIR TKMS COMME FOURNISSEUR PRIVILÉGIÉ POUR LE PROJET DE SOUS-MARINS DE PATROUILLE CANADIENS

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - MARMEN salue la décision du gouvernement du Canada de désigner ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) comme fournisseur privilégié pour le projet de sous-marins de patrouille canadiens.

En tant que l'un des partenaires stratégiques canadiens de TKMS pour la fabrication du sous-marin 212CD, MARMEN apportera son expertise manufacturière à l'un des programmes de sous-marins conventionnels les plus avancés au monde. Cette opportunité unique, qui ne se présente qu'une fois par génération, allie le leadership allemand en matière de conception et de construction de sous-marins au savoir-faire industriel canadien, tout en marquant une avancée majeure dans le développement de MARMEN dans le secteur de la défense.

La prochaine étape consistera en des discussions entre le gouvernement du Canada et TKMS afin de finaliser les modalités de l'entente. Les mandats spécifiques de MARMEN seront confirmés au cours de la prochaine année, une fois les négociations terminées. Le niveau d'investissement et de création d'emplois de MARMEN dépendra de l'accord final conclu entre toutes les parties.

Dans le cadre des mandats prévus qui pourraient lui être confiés, MARMEN fabriquera des sous-ensembles structurels du sous-marin 212CD, incluant de l'usinage et de l'assemblage complexes. Les projets seront réalisés conformément aux spécifications techniques, aux exigences de qualité et aux échéanciers de livraison de TKMS.

« Cette annonce reconnaît le rôle stratégique que peut jouer l'industrie manufacturière de pointe canadienne dans le renforcement de notre économie et de notre sécurité nationale, et s'aligne sur les objectifs de la Stratégie industrielle de défense du Canada. Elle démontre également l'engagement du gouvernement à générer des retombées locales directes grâce à la production de composants de sous-marins au Canada », a déclaré Vincent Trudel, président et chef de la direction de MARMEN.

MARMEN a identifié la défense comme un secteur clé de son développement commercial et entend créer un pôle nord-américain de fabrication de composants de sous-marins pour le Canada et les États-Unis. Ensemble, TKMS et MARMEN démontrent comment la coopération internationale en matière de défense peut se traduire par des retombées industrielles concrètes, de nouvelles capacités de fabrication et des opportunités économiques à long terme pour le Québec et le Canada.

À propos de MARMEN : MARMEN est un partenaire de fabrication très respecté par les principaux équipementiers qui possède une expérience approfondie dans l'usinage de haute précision, la fabrication, l'assemblage, le traitement de surface, la conception et l'ingénierie. Avec plus de 1 200 employés, des sites de fabrication au Canada et aux États-Unis et une capacité de production de près de 1 000 000 de pieds carrés, l'entreprise entreprend des projets stratégiques dans divers secteurs, notamment la défense, l'aérospatiale, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'aviation et d'autres.

À propos de TKMS : TKMS est l'une des principales entreprises navales mondiales, avec plus de 9 100 employés répartis sur trois chantiers navals à Kiel, Wismar et Itajaí (Brésil) et des sites dans le monde entier. L'entreprise est active en tant que fournisseur de systèmes pour sous-marins et navires de surface, ainsi que pour l'électronique maritime et les technologies de sécurité. Environ 3 300 personnes travaillent sur le site de Kiel, ce qui en fait le plus grand chantier naval d'Allemagne. Forte de 185 ans d'histoire et d'une volonté constante d'amélioration, l'entreprise ne cesse d'établir de nouvelles normes. TKMS propose à ses clients du monde entier des solutions sur mesure pour relever les défis très complexes d'un monde en mutation. Les moteurs de cette énergie innovante sont les employés de l'entreprise, qui façonnent chaque jour l'avenir de TKMS avec passion et engagement.

SOURCE MARMEN

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