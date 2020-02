Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, fait son entrée au conseil d'administration d'exo

MONTRÉAL, le 7 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'annoncer la nomination de Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, à titre de nouvelle administratrice au sein du conseil d'administration d'exo. Madame Cordato a été désignée à l'unanimité par ses pairs lors de la réunion des maires des municipalités locales de la couronne nord qui s'est tenue le 29 janvier dernier.

Marlene Cordato a été élue mairesse de la Ville de Boisbriand en 2009, puis réélue en 2013 et 2017. Auparavant, elle a été conseillère municipale de 2002 à 2009. Madame Cordato occupe plusieurs fonctions au sein de la MRC Thérèse-De Blainville, dont celles de présidente du Comité des mesures d’urgence et du Comité de sécurité incendie, de représentante déléguée à la Table régionale de l’énergie, à la Table des I.C.I., au Bureau des délégués pour les cours d’eau et au Comité consultatif agricole. Membre déléguée de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, après en avoir assuré la présidence jusqu’en décembre 2019, madame Cordato siège également à titre de vice-présidente de la Commission du développement économique, des équipements métropolitains et des finances de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Parmi ses expériences passées, madame Cordato a été représentante de la couronne nord au conseil d’administration de Montréal International et, jusqu’à tout récemment, représentante de la MRC à la CMM.

Madame Cordato remplace ainsi Richard Perreault, maire de Blainville, à titre de représentant des élus de la couronne nord. En effet, monsieur Perreault siège maintenant au conseil d'administration de la CMM. Selon la Loi sur le Réseau de transport métropolitain, une personne ne peut cumuler les fonctions de membre du conseil d'exo et celles de membre du conseil de la CMM.

Rappelons que le conseil d'administration d'exo est formé de 15 membres, dont 8 membres choisis parmi les élus municipaux (à parts égales entre les couronnes nord et sud) et 7 membres indépendants.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration d'exo, je souhaite la bienvenue à Marlene Cordato. Sa grande expérience du monde municipal sera sans aucun doute une valeur ajoutée. Les prochaines années seront cruciales pour le développement du transport collectif dans la région métropolitaine et exo continuera d'œuvrer en collaboration avec ses partenaires municipaux. En terminant, j'aimerais remercier Richard Perreault pour son engagement au sein de notre conseil d'administration depuis 2016 », a déclaré Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo.

