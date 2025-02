Marie Lambert-Chan présidente d'honneur de la 92e édition du Congrès de l'Acfas

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) et l'Université Concordia sont très fières d'annoncer que Marie Lambert-Chan agira à titre de présidente d'honneur du prochain congrès de l'Acfas, organisé par l'ÉTS avec la collaboration de l'Université Concordia, du 5 au 9 mai.

Depuis 2023, Marie Lambert-Chan est rédactrice en chef de l'émission Découverte. Elle agit également comme responsable des contenus en science et en environnement au service de l'information de Radio-Canada. Elle cumule près de 20 ans d'expérience dans l'industrie des médias. Auparavant, elle a été rédactrice en chef du magazine Québec Science et chroniqueuse scientifique aux émissions Moteur de recherche, Bien entendu et On va se le dire. Elle a aussi été membre de la Commission d'éthique en science et en technologie du Québec. Son parcours ainsi que ses qualités humaines ont fait d'elle la porte-parole par excellence du prochain congrès de l'Acfas.

« Plus que jamais, notre monde a besoin de la science pour relever les défis qui se dressent devant nous. Mais cette science ne peut pas demeurer entre les murs des laboratoires et des centres de recherche. Elle doit être expliquée et racontée au grand public. C'est là que l'Acfas joue un rôle crucial : elle favorise le dialogue entre le milieu de la recherche et la société. Elle permet ainsi à la connaissance scientifique de rayonner en français, d'éclairer nos décisions et de nous aider à mieux appréhender le monde complexe dans lequel nous vivons. Une mission essentielle, alors que la désinformation continue de proliférer et que le doute et la confusion sont de plus en plus instrumentalisés. Je suis vraiment heureuse de m'associer à l'Acfas, à l'ÉTS ainsi qu'à l'Université Concordia à l'occasion de ce 92e Congrès. »

D'envergure internationale, le congrès annuel de l'Acfas est le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie, véritable institution phare de la promotion de la recherche au pays. Accueillir le 92e Congrès de l'Acfas est l'occasion pour l'ÉTS et l'Université Concordia de faire rayonner la recherche en français au Canada et dans la francophonie scientifique internationale.

C'est sous le thème La recherche au cœur des solutions technologiques et sociales que se déroule le prochain congrès. La recherche joue un rôle crucial dans la résolution des grands défis de notre époque et dans la compréhension des dynamiques sociales et politiques. En combinant les sciences humaines et sociales aux sciences naturelles, au génie et aux sciences de la vie, la communauté de recherche est mieux équipée pour trouver des solutions efficaces aux problèmes de plus en plus complexes que notre monde doit affronter, et ce, tout en améliorant le bien-être de la population. Co-présidée par l'ÉTS et l'Université Concordia, la programmation scientifique du 92e Congrès rassemble quelque 200 colloques et 300 communications libres.

Renseignements : Olivier Audet, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure, 514 396-8466, [email protected]; Nadia Kherif, Conseillère en relations médias, Université Concordia, 514 262-0909, [email protected]; Marie-Josée Gauvin, Acfas, 514 247-0088, [email protected]