MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est heureuse d'annoncer aujourd'hui des changements au sein de son Conseil d'administration alors que Marie-Hélène Nolet a été nommée pour en assumer sa présidence, succédant ainsi à Mélanie Kau dont le mandat à titre d'administratrice viendra à échéance le 2 mai prochain. Conformément aux règlements administratifs de l'organisation et en toute concordance avec ses principes de gouvernance, cette nomination sera effective à la suite de la tenue de l'Assemblée annuelle publique de l'organisation qui aura lieu à cette même date.

Marie-Hélène Nolet (Groupe CNW/Aéroports de Montréal)

Marie-Hélène Nolet siège au Conseil d'administration d'ADM depuis 2019 et est membre de son Comité d'audit et de gestion des risques. Sa candidature à titre d'administratrice avait été proposée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), alors que son profil démontrait des compétences marquées dans les sphères recherchées de la finance, de la gouvernance, des communications et des affaires publiques. Madame Nolet a à son actif plus de 25 ans d'expérience en gestion, en investissement et en négociation au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle occupait, jusqu'à tout récemment, le rôle de Cheffe de l'exploitation chez Desjardins Capital. Elle a également œuvré à la BDC où elle a occupé divers postes au sein des divisions Capital de risque, Marketing et affaires publiques, et Services-conseils. Elle détient un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et est analyste financière agréée.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'entreprends cette nouvelle phase de mon implication auprès d'ADM et de son Conseil d'administration. Les défis à venir pour l'organisation sont importants. J'entends bien poursuivre le travail du Conseil sur les bases rigoureuses qui ont été établies par Mélanie Kau au cours de la dernière année afin de veiller au développement des sites aéroportuaires et d'assurer que nos décisions continuent de veiller aux intérêts de la communauté que nous desservons. Je remercie mes collègues pour leur confiance » a indiqué Marie-Hélène Nolet.

« Ce fut un privilège pour moi de siéger au Conseil d'administration de cette importante institution. Cette dernière année à titre de présidente du Conseil fut intense et sous le signe du renouveau et de la croissance. ADM est à se doter d'un nouveau plan stratégique de même que de nouveaux plans directeurs, et il ne fait nul doute que sa connaissance approfondie de l'organisation, combinée à son expérience de direction de très haut niveau permettra à Marie-Hélène Nolet d'accomplir son mandat avec brio. Je suis confiante que sous la direction du Conseil d'administration et grâce au travail acharné des employés dédiés d'ADM et de son PDG, nos aéroports poursuivront leur évolution afin de bien servir les usagers pour les années à venir au bénéfice de la collectivité. », a souligné Mélanie Kau, présidente sortante du Conseil d'administration d'ADM.

« Je tiens à saluer le travail et le leadership exercé par Mélanie Kau depuis 2013, et plus particulièrement à la tête du Conseil depuis mai dernier. Grâce à son expertise et à sa connaissance fine d'ADM, elle aura été d'un appui essentiel dans cette période de reprise et de croissance phénoménale. Elle laisse l'organisation à un moment où celle-ci a renoué avec sa santé financière suivant une période pandémique difficile. À partir de mai, je me réjouis de pouvoir compter sur l'appui de Marie-Hélène Nolet afin de lancer l'organisation dans la réalisation de notre plan stratégique 2024-2028 qui fera une grande place à la construction d'infrastructures essentielles pour permettre à YUL et YMX d'atteindre de nouveaux sommets » a pour sa part mentionné Yves Beauchamp, président-directeur général.

Le Conseil d'administration tient à remercier Mélanie Kau pour son encadrement au cours de la dernière année qui lui aura permis de procéder à la révision de plusieurs politiques de l'organisation et de faciliter l'entrée en poste de son nouveau président-directeur général.

À propos d'Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Renseignements: Source : Aéroports de Montréal, Affaires publiques 514 394-7304, [email protected]