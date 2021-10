Marie Hélène Cloutier nommée directrice exécutive - Expérience-client

Dans le cadre de ses fonctions, elle dirigera le travail des équipes chargées de développer les stratégies de services et de communication qui propulsent la vision de l'expérience client exo en soutien aux besoins de mobilité. Ces équipes s'assurent du développement optimal des réseaux tout en veillant à la réalisation des activités clés qui ont un impact direct sur la qualité et la performance du service à la clientèle, notamment la relation clients, la tarification, la vente et perception, la communication et la gestion de la donnée client.