OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - En ce Mardi je donne, Centraide United Way Canada exhorte les individus, les entreprises et les organismes à participer à ses efforts pour relever les défis sociaux urgents qui touchent des millions de personnes au Canada. Vos dons permettront aux Centraide United Way d'investir dans la santé de nos collectivités et de les renforcer. Faites un don à votre Centraide United Way (CUW) local dès maintenant sur https://www.centraide.ca/donner/.

« Le nombre de personnes qui ont besoin d'une aide financière temporaire a considérablement augmenté, a déclaré Dan Clement, président-directeur général de Centraide United Way Canada. Même si les services existants travaillent sans relâche, il est de plus en plus difficile de répondre à la demande croissante, qui exerce une grande pression sur les familles et les individus au quotidien. »

Ces pressions sont bien mises en lumière dans la recherche menée par Léger au nom de Centraide United Way Canada : 55 % des gens au Canada vivent de l'anxiété financière et 42 % affirment qu'advenant la perte de leur principale source de revenus, ils ne pourraient même pas couvrir leurs dépenses de base pendant un mois.

Les données du 211, la principale source d'information sur les services sociaux et de santé non-cliniques communautaires et gouvernementaux au Canada, montrent également un écart croissant entre les besoins et l'aide disponible. Entre janvier et août 2025, 18 % des besoins non satisfaits relevés par le 211 concernaient l'accès à de l'aide financière temporaire. Il s'agit d'une augmentation de 50 % par rapport à 2024 et de 62 % depuis 2023, indiquant que les services sont incapables de suivre cette flambée.

Améliorer la santé et la force des collectivités

Les efforts continus du réseau Centraide United Way font une différence à l'échelle du pays. Le réseau pancanadien renforce les collectivités en collaborant étroitement avec quelque 3 800 organismes communautaires. Les 56 CUW locaux viennent en aide à plus de huit millions d'individus répartis dans 5 000 collectivités et, grâce aux dons reçus, nous aidons à soutenir 1 personne sur 5 au Canada.

L'anxiété financière a des répercussions sur les enfants et les jeunes. C'est pourquoi, cette année, nous avons investi plus de 26 millions de dollars dans leur développement. À travers le pays, plus de 322 000 enfants et jeunes ont ainsi eu accès à des programmes et à des espaces sécuritaires, propices à leur épanouissement. Les investissements réalisés comprenaient :

16 millions de dollars en programmes de développement;

5 millions de dollars dans les centres jeunesse;

3,5 millions dans les services de garde.

Afin de soutenir l'emploi et l'accès à un revenu adéquat les CUW ont investi 9,5 millions de dollars dans des programmes visant à lutter contre le chômage ou le sous-emploi, soutenant ainsi plus de 78 000 personnes qui ont bénéficié de ces mesures de soutien à la main-d'œuvre, dont:

6 millions de dollars dans la formation et le perfectionnement;

3,9 millions de dollars dans la préparation de l'emploi.

Par ces programmes et bien d'autres, CUW œuvre localement pour répondre aux besoins immédiats tout en exhortant les différents ordres de gouvernement à apporter des changements systémiques. Chaque don appuie ce travail, aidant des individus et des familles à avoir accès à de la nourriture, à un refuge et à des services essentiels tout en contribuant à améliorer la santé et la force des collectivités. Chaque dollar a des retombées tangibles grâce à nos milliers de bénévoles, et de personnes qui donnent à l'échelle du pays.

Mardi je donne sera lancé le 2 décembre 2025, et vise à inspirer les gens à donner tout au long de l'année qui vient.

« L'incertitude économique causée par les perturbations commerciales et tarifaires touche tout le monde au Canada. En cette période de générosité, s'il vous plaît, donnez ce que vous pouvez pour aider les membres de votre communauté qui sont dans le besoin, a ajouté Dan Clement. Les petits dons accumulés se traduisent par de grands changements. »

Visitez https://www.centraide.ca/donner et faites un don à votre Centraide United Way local dès maintenant.

À propos de Centraide United Way Canada

Centraide United Way Canada est le bureau national qui représente et appuie le réseau des Centraide United Way, présents dans 5 000 collectivités au Canada. Centraide United Way est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental de services sociaux et communautaires au Canada. Il mobilise plus de 600 millions de dollars par année pour répondre aux besoins de base de quelque 8 millions de personnes. Les Centraide United Way existent à l'échelle locale pour servir les personnes en situation de vulnérabilité dans nos communautés et créer un avenir équitable pour tout le monde. Ils travaillent en partenariat avec plus de 3 800 organismes communautaires qui fournissent des services essentiels, afin que chaque personne, dans chaque communauté, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel.

À propos de Mardi je donne

Le mouvement mondial Mardi je donne réaffirme le pouvoir des gens et des organismes de transformer, par la générosité, leur communauté et le monde. Mardi je donne est né en 2012 d'une idée toute simple : avoir une journée qui encourage les gens à faire le bien. Au cours des onze dernières années, la journée s'est transformée en un mouvement mondial qui inspire des centaines de millions de personnes à donner, à collaborer et à célébrer la générosité.

Qu'il s'agisse de faire sourire quelqu'un, d'aider une voisine ou un étranger, de répondre présent quand des gens ou une cause qui comptent pour nous ont besoin d'un coup de pouce ou, encore, de donner un peu de notre trésor aux personnes qui sont dans le besoin, chaque acte de générosité compte et toute personne a quelque chose à donner. Mardi je donne nous invite à bâtir une société qui place au cœur du vivre-ensemble le pouvoir catalytique de la générosité, pour plus de dignité, de débouchés et d'équité partout dans le monde.

