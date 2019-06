Marchés publics - « On se voit au marché! » : Une invitation à savourer votre région

QUÉBEC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux de s'associer à la campagne promotionnelle « On se voit au marché! ». Il invite ainsi les Québécoises et les Québécois à découvrir et à fréquenter les marchés publics de leur région pour rencontrer les producteurs et les transformateurs d'ici. Cet été, par l'intermédiaire de cette campagne, le gouvernement du Québec souhaite susciter l'intérêt de la population à l'égard des marchés publics dans l'ensemble du Québec.

Plus d'une centaine de marchés publics participent à cet effort de valorisation. Pour les appuyer, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a créé une carte interactive qui permet à la population de repérer les marchés publics qui sont en activité sur le territoire du Québec. Le Ministère prévoit aussi promouvoir les marchés publics dans les médias sociaux et par l'entremise de divers supports publicitaires.

Citation

« Comme ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, je constate au quotidien le rôle essentiel que jouent les marchés publics pour développer et maintenir une relation plus directe entre les personnes qui produisent les aliments et celles qui les consomment. Des valeurs comme l'alimentation santé, l'achat de proximité et la vitalité des régions nous fournissent autant de raisons de fréquenter assidûment les marchés publics du Québec. La prochaine fois qu'on se donnera rendez-vous, "On se voit au marché!". »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

La Politique bioalimentaire 2018-2025 − Alimenter notre monde reconnaît les marchés de proximité comme des vecteurs de croissance. Parmi les objectifs de la Politique figurent la promotion et la valorisation des produits bioalimentaires d'ici. Une des pistes de travail vise précisément à appuyer le développement d'initiatives liées à la mise en marché de proximité et au tourisme gourmand.

Lien connexe

Pour plus d'information sur les marchés publics : www.mapaq.gouv.qc.ca/onsevoitaumarche.

