BURLINGTON, ON, le 6 sept. 2022 /CNW/ - IKEA Canada presse ses clients à cesser immédiatement l'utilisation de leurs stores alvéolaires TRIPPEVALS et HOPPVALS achetés après le 1er mai 2021 et à communiquer avec elle pour recevoir une trousse de réparation. Ces articles contreviennent aux normes établies dans la dernière version du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes du Canada.

Les articles de IKEA doivent respecter les lois et les règlements de tous les marchés où ils sont vendus ; c'est pourquoi nous procédons au rappel des stores alvéolaires TRIPPEVALS et HOPPVALS. Nous les réparerons pour qu'ils soient conformes à la dernière version du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes du Canada. Étant donné que la mise à jour du Règlement canadien est en vigueur depuis le 1er mai 2021, seuls les stores achetés après cette date sont concernés par le rappel aux fins de réparation.

IKEA conçoit ses articles en s'appuyant sur une évaluation des risques rigoureuse et un programme d'essais méticuleux pour qu'ils soient conformes à toutes les lois et normes en vigueur sur les marchés où ils sont vendus. Malgré toutes ces précautions, il appert que les stores alvéolaires TRIPPEVALS et HOPPVALS contreviennent aux normes établies dans la dernière version du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes du Canada.

Aucun incident lié à la sécurité de ces articles n'a été signalé à IKEA.

Les clients qui possèdent des stores alvéolaires TRIPPEVALS et HOPPVALS sont priés de communiquer avec IKEA pour obtenir une trousse de réparation. Ceux qui, au contraire, ne veulent pas commander cette trousse peuvent retourner leurs stores à n'importe quel magasin IKEA du Canada et toucher un remboursement. Aucune preuve d'achat (reçu) n'est nécessaire. Le nom et le numéro d'article des stores alvéolaires TRIPPEVALS et HOPPVALS se trouvent à l'intérieur de leur rail supérieur.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

Renseignements: veuillez visiter le fr.IKEA.ca ou appeler IKEA sans frais au 1-800-661-9807.