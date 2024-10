QUÉBEC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Les piétons de 65 ans ou plus représentent 29 % des victimes piétonnes, comparativement à 14 % des victimes dans les autres catégories d'usagers. C'est pourquoi la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a mis sur pied l'initiative « Marcher, c'est brillant! ». Le projet consiste à mettre 400 brassards lumineux à la disposition des personnes âgées dans quatre résidences pour aînées et aînés de la municipalité de Trois-Rivières afin de mieux les protéger lors de leurs marches aux abords du réseau routier.

Les brassards partageables ont été remis à Lokia, aux Jardins Laviolette, au Manoir Rigaud et au Manoir des Ormeaux. De plus, un kiosque d'information de la Société a été installé dans chaque résidence, avec la participation du service de police municipale. Le but est de bien expliquer aux personnes du troisième âge l'importance de cet accessoire lumineux et de discuter des enjeux du partage de la route, autant avec les piétons qu'avec les conducteurs. Toutes et tous doivent redoubler de prudence. C'est important de rester actif, mais c'est aussi important de le faire de manière sécuritaire!

Octobre : Mois du piéton

Octobre est l'un des mois de l'année où il y a le plus de piétonnes et piétons impliqués dans des accidents de la route. La Société rappelle qu'avec la diminution des heures d'ensoleillement vient aussi la diminution de la visibilité des usagères et usagers vulnérables. De 2019 à 2023, à Trois-Rivières seulement, ce sont en moyenne annuellement 11 piétons âgés de 65 ans ou plus qui ont été victimes d'un accident de la route. Ce nombre représente 28 % des victimes piétonnes de la ville.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

