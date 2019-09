Marche pour le climat - Les commissions scolaires s'engagent avec les citoyens

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Marche mondiale pour le climat ayant lieu aujourd'hui dans plusieurs régions du Québec, le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. Alain Fortier, tient à rappeler l'engagement des commissions scolaires dans la lutte contre les changements climatiques.

« Les commissions scolaires s'engagent tous les jours pour le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Dans les écoles et les centres, des initiatives porteuses se mettent en place, souvent amorcées par les élèves eux-mêmes. La FCSQ a signé avec fierté le Pacte de l'école québécoise, engageant les gestionnaires et les acteurs du réseau public d'éducation à faire plus pour une école écoresponsable », a déclaré M. Fortier

« Le Pacte de l'école québécoise est aussi une occasion concrète de valoriser des politiques et des façons de faire axées sur le développement durable, tout en mettant de l'avant la participation citoyenne et l'éducation à la citoyenneté. Nous saluons la mobilisation citoyenne en marche aujourd'hui », a-t-il conclu.

À propos

La FCSQ regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

