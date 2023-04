Marché du carbone : Québec propose d'ajouter de nouveaux projets du secteur agricole à son offre de crédits compensatoires

QUÉBEC, le 5 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit le développement de son marché du carbone en proposant d'ajouter de nouveaux projets du secteur agricole à son offre de crédits compensatoires. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a publié ce mercredi un projet de règlement visant à rendre les projets de biométhanisation des lisiers porcins et bovins admissibles à la délivrance de crédits.

Au Québec, le lisier est généralement entreposé dans des fosses à lisiers où il émet du méthane lors de sa décomposition en condition anaérobie. Le projet de règlement vise à rendre admissibles à la délivrance de crédits compensatoires des projets de biométhanisation des lisiers porcins et bovins provenant d'une exploitation agricole dotée d'un système de gestion liquide des lisiers (fosse à lisier) au Québec. En plus d'augmenter l'offre québécoise de crédits compensatoires, l'adoption d'un tel règlement amènerait de nouvelles occasions d'affaires pour les promoteurs de projets. En effet, il est possible de collecter le biogaz produit par ce processus de biométhanisation et de l'utiliser à des fins de production d'énergie, notamment en l'injectant dans un réseau de distribution de gaz naturel.

Le projet de règlement est soumis à la consultation publique du 5 avril au 22 mai 2023.

Pour en savoir davantage sur le projet de règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires et pour participer à la consultation publique

Pour de l'information sur les crédits compensatoires.

