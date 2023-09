Marche de solidarité de la FIQ-SIL : Action de 24 heures en soutien aux professionnelles en soins de tout le Québec

L'ASSOMPTION, QC, le 24 sept. 2023 /CNW/ - La FIQ - Syndicat interprofessionnel de Lanaudière et plusieurs citoyen-ne-s commencent aujourd'hui une action pour soutenir les professionnelles en soins de la région de Lanaudière et du Québec. Durant 24 heures, elles seront solidaires à celles qui tiennent le réseau à bout de bras.

« Le temps des anges gardiens, c'est terminé! Le message est clair : les professionnelles en soins méritent plus, elles méritent mieux, maintenant! », Marie-Chantal Bédard, présidente du Syndicat interprofessionnel de Lanaudière, FIQ-SIL.

Les professionnelles en soins du réseau sont hautement qualifiées et formées pour offrir les meilleurs soins à leurs patient-e-s. Ainsi, elles se mobilisent afin que leurs conditions de travail et leurs rémunérations soient à la hauteur de ce qu'elles méritent. L'amélioration de ces conditions, c'est aussi améliorer les soins au Québec. La FIQ-SIL a invité Monsieur Legault, le député de L'Assomption, ainsi que les députés des autres partis à venir discuter avec elle de leurs conditions de travail.

L'action débutera le dimanche 24 septembre à 9 h dans le stationnement du bureau de circonscription du premier ministre à L'Assomption par un rassemblement communautaire. Dès le 25 septembre, la marche débutera du parc Outaragavisipi jusqu'au bureau de circonscription du premier ministre sur le boulevard de l'Ange-Gardien.

À Propos du Syndicat interprofessionnel de Lanaudière (FIQ-SIL)

Le Syndicat interprofessionnel de Lanaudière représente plus de 4 200 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

À propos de la FIQ

La FIQ compte près de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé́ aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à̀ la défense de ses membres, mais également à̀ celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

