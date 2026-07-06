Marché de Nuit Asiatique Quartier DIX30 x T&T Supermarché

Présenté par BMO

BROSSARD, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ -

« Le Splash. »

Ensemble, Marché de Nuit Asiatique, Quartier DIX30, T&T Supermarché, et BMO plongent dans l'été en grand, alliant saveurs asiatiques authentiques, espace extérieur vibrant et une soirée inoubliable dans une ambiance immersive du thème Le Splash, chaude mais rafraîchissante.

Le Marché de Nuit Asiatique, en collaboration avec Quartier DIX30 et T&T Supermarché, et présenté par BMO, est fier de présenter l'édition 2026 tant attendue du Marché de Nuit Asiatique, au 9750 boul. Leduc, Brossard, QC, en plein cœur de Quartier DIX30. Se déroulant le 9 juillet 2026, cette édition propose une expérience de marché nocturne asiatique élargie et immersive sur la Rive-Sud, où les visiteurs pourront découvrir une variété de saveurs asiatiques authentiques, diversifiées et uniques, accompagnées de jeux et d'activités interactives inspirés du thème Le Splash.

Désormais reconnu comme l'un des festivals culturels les plus appréciés de la région, le Marché de Nuit Asiatique célèbre la richesse et la diversité des communautés asiatiques à travers la gastronomie, la musique et le simple plaisir de se réunir. Cette année marque également notre commanditaire importante : un nouveau partenariat avec BMO, qui se joint au partenaire de longue date T&T Supermarché, le plus important détaillant d'épicerie asiatique au Canada, au cœur emblématique de Quartier DIX30.

Avec entrée et stationnement gratuits, l'édition de cette année promet d'être la plus grande célébration à ce jour. Sous le thème « Le Splash », attendez-vous à des brumisateurs rafraîchissants, une délicieuse gastronomie asiatique et une ambiance extérieure vibrante conçue pour lancer la saison en grand.

DES SAVEURS ET DES FESTIVITÉS ÉLARGIES

La programmation culinaire de cette année est la plus ambitieuse à ce jour, mettant en vedette une cuisine asiatique authentique provenant de pays à travers le continent. Parmi les incontournables : un succulent lechon, des huîtres grillées, des grillades BBQ, ainsi qu'une panoplie de desserts et de boissons.

FAITS SAILLANTS DE L'ÉDITION 2026

Ambiance authentique de marché nocturne : une atmosphère vibrante inspirée des marchés nocturnes mondialement reconnus d'Asie, avec un décor coloré, un marché magnifiquement aménagé et des trésors culturels à chaque coin de rue.





une atmosphère vibrante inspirée des marchés nocturnes mondialement reconnus d'Asie, avec un décor coloré, un marché magnifiquement aménagé et des trésors culturels à chaque coin de rue. Jeux interactifs : les visiteurs de tous âges pourront participer à une série de jeux et d'activités interactives tout au long de la soirée, ajoutant une dimension ludique et participante à la célébration.





les visiteurs de tous âges pourront participer à une série de jeux et d'activités interactives tout au long de la soirée, ajoutant une dimension ludique et participante à la célébration. Performances en direct : un DJ assure une ambiance musicale captivante tout au long de la soirée, créant la trame sonore d'une expérience de marché nocturne inoubliable pour les visiteurs de tous âges.

À PROPOS DE MARCHÉ DE NUIT ASIATIQUE

Le Marché de Nuit Asiatique est une célébration annuelle de l'énergie et de la diversité des communautés asiatiques à travers la gastronomie, rassemblant les gens pour découvrir des saveurs asiatiques authentiques dans une expérience amusante et mémorable. marchedenuit.com

À PROPOS DE QUARTIER DIX30

Le Quartier DIX30 est le deuxième plus grand centre commercial au Canada. Véritable destination tout-en-un, le complexe offre plus de 315 détaillants, restaurants et endroits de divertissement à découvrir, incluant des salles de spectacles. Réparties sur plus de 3,1 millions de pieds carrés, les espaces commerciaux du DIX30 accueillent les plus grandes marques internationales en plus de faire une belle place aux marques locales. Le DIX30 accueille annuellement plus de 30 millions de visiteur.euse.s et détient plus de 180 marques québécoises en plus de soutenir la communauté créative locale.

www.quartierdix30.com

À PROPOS DE T&T SUPERMARCHÉ

T&T Supermarché est le plus grand supermarché asiatique au Canada, avec plus de 39 magasins répartis en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et dans l'État de Washington, aux États-Unis. Fondée à Vancouver en 1993, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par la PDG de deuxième génération Tina Lee et a son siège social à Richmond, en Colombie-Britannique, avec des bureaux à Toronto et à Los Angeles.

tntsupermarket.com

À PROPOS DE BMO

BMO est un fournisseur de premier plan de services financiers en Amérique du Nord, établi en 1817 et au service de millions de clients particuliers et entreprises au Canada et aux États-Unis. BMO est fière de s'associer au Marché de Nuit Asiatique pour son édition 2026 à Quartier DIX30, en appuyant des célébrations communautaires qui rassemblent les gens pour découvrir, se connecter et s'épanouir. https://www.bmo.com

CONTACT MÉDIA ET RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram : @nightmarketmtl

Site Web : marchedenuitl.com

Email: [email protected] (Jenna Quach: 514-299-6680)

SOURCE Marché de Nuit Asiatique