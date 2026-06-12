Marché de Nuit Asiatique 2026

Présenté par Choice Properties & T&T Supermarket

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'Asie, à quelques pas de chez vous. T&T Supermarché rapproche plus que jamais les saveurs authentiques et les produits d'Asie. Propriétés de Choix offre l'espace. Ensemble, nous donnons vie à tout cela, une expérience inoubliable que vous n'avez pas à chercher loin pour trouver.

T&T Supermarché et Propriétés de Choix sont fiers de présenter la très attendue édition 2026 du Marché de Nuit Asiatique au 300, avenue Sainte-Croix, Montréal, QC. Du 18 au 21 juin 2026, cette édition offre une expérience de marché nocturne asiatique plus grande et plus immersive que jamais, au cœur de Montréal.

Désormais reconnu comme l'un des festivals culturels les plus appréciés de Montréal, le Marché de Nuit Asiatique célèbre la richesse et la diversité des communautés asiatiques à travers la gastronomie, la musique, l'art et le simple plaisir de se retrouver ensemble. Cette année marque également une étape importante : l'arrivée de Propriétés de choix en tant que commanditaire titre, aux côtés du partenaire de longue date T&T Supermarché, le plus grand détaillant de produits d'épicerie asiatique au Canada.

Avec l'entrée gratuite et le stationnement gratuit, cette édition s'annonce comme la plus grande célébration à ce jour. Sous le thème "L'Asie, à quelques pas de chez vous", attendez-vous à une brume rafraîchissante, une brise légère et une atmosphère extérieure vibrante, parfaite pour lancer la saison en grande pompe.

Saveurs et festivités élargies

La programmation culinaire de cette année est la plus ambitieuse à ce jour, 176 offres uniques représentant les riches traditions des cuisines philippine, thaïlandaise, chinoise, laotienne, vietnamienne, coréenne et japonaise. Parmi les incontournables : un succulent Lechon, un spectaculaire agneau entier sur rack, de Balut et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend.

Points forts de l'édition 2026

Ambiance authentique de marché nocturne : Une atmosphère électrisante inspirée des célèbres marchés nocturnes d'Asie -- avec une décoration vibrante, des artisans uniques et des trésors culturels à chaque tournant.

Une atmosphère électrisante inspirée des célèbres marchés nocturnes d'Asie -- avec une décoration vibrante, des artisans uniques et des trésors culturels à chaque tournant. Divertissements enrichis : Un espace agrandi offre plus de place pour les kiosques d'artisans et les spectacles culturels, garantissant une soirée mémorable pour les visiteurs de tout âge.

À propos du Marché de Nuit Asiatique

Institution culturelle annuelle, le Marché de Nuit Asiatique célèbre l'énergie et la diversité des communautés asiatiques de Montréal à travers la gastronomie, l'art et les spectacles vivants. www.marchedenuit.com

À propos de Propriétés de choix

Propriétés de choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan et fier commanditaire titre du Marché de Nuit Asiatique de Montréal 2026. En tant que l'un des plus grands propriétaires immobiliers du Canada, Choice Properties s'engage à bâtir des communautés fortes et dynamiques où locataires, partenaires et visiteurs peuvent s'épanouir en créant des espaces ouverts, accueillants et animés. @choicereit choicereit.ca

À propos de T&T Supermarché

T&T Supermarché est le plus grand supermarché asiatique au Canada, avec plus de 39 succursales en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec et dans l'État de Washington, aux États-Unis. Fondée à Vancouver en 1993, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par la PDG de deuxième génération Tina Lee et a son siège social à Richmond, en C.-B., avec des bureaux à Toronto et à Los Angeles. tntsupermarket.com

« Dès le départ, notre vision a été de rassembler le meilleur de l'Asie en un seul endroit. Avec la participation de Propriétés de Choix et T&T qui apporte les saveurs, nous sommes fiers de créer une expérience immersive où les gens peuvent découvrir une gastronomie incroyable, magasiner des produits authentiques et célébrer la richesse et la diversité des cultures asiatiques -- tout cela ici même, à quelques pas de chez vous. »

-- Yifang Eva Hu, présidente du Marché de Nuit Asiatique

Contact média & réseaux sociaux

Instagram : @nightmarketmtl

Site web : www.marchedenuit.com

SOURCE Marché Asiatique inc.

Pour les demandes de renseignements : Yifang Hu, [email protected], 514-586-6680