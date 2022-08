MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW/ - Marché Central, l'un des plus importants mégacentres au Canada et la destination de choix pour le magasinage à valeur ajoutée à Montréal a confirmé l'ajout de 35 000 pieds carrés à son centre commercial. Décathlon rejoindra le nouveau Supercentre Walmart Canada dans la sixième phase de vente au détail du centre commercial.

En tant que « guichet unique » pour tous les besoins liés au sport, Décathlon conçoit, fabrique, teste et vend des vêtements et des équipements pour plus de 65 sports. Décathlon offre une expérience sportive complète grâce à ses gymnases en magasin (Decadium), à ses zones de test de produits, à ses cours de sport, à ses programmes d'entraînement et plus encore. Le magasin Décathlon du Marché Central, dont l'ouverture est prévue à l'été 2023, sera le 14e de la marque et le 5e en territoire montréalais.

« Notre objectif, avec l'expansion de la phase 6, est de renforcer l'offre axée sur la valeur, d'améliorer la synergie avec les locataires et de consolider la position dominante du Marché Central à Montréal et au Canada », déclare Andy Clydesdale, vice-président directeur, Groupe immobilier QuadReal. « Nonobstant l'offre attrayante que Décathlon ajoute à notre éventail de produits. Ce nouveau détaillant renforce notre réputation en tant que destination prisée pour ceux et celles qui recherchent un style de vie sain et actif. Il sera présent aux côtés d'autres marques aux vues similaires, telles que Mountain Equipment Company, PUMA, Golf Town, Under Armour et Nike Entrepôt. »

Décathlon rejoindra les 60 locataires actuels du Marché Central, dont des entrepôts de marques à valeur ajoutée, des détaillants de services et des détaillants à grande surface. Le magasin va intégrer la sixième phase de vente au détail du centre commercial, situé sur un terrain adjacent de 30 acres, acquis par Groupe immobilier QuadReal à des fins de développement. Actuellement, le centre commercial urbain et ouvert, situé au centre de Montréal, comprend cinq phases de vente au détail sous la forme de 16 bâtiments de style campus totalisant une superficie locative brute (SLB) de plus d'un million de pieds carrés. La sixième phase est en cours de construction et comprendra un Supercentre Walmart Canada à la fine pointe de la technologie de 140 000 pieds carrés dotée d'un toit vert de 125 000 pieds carrés.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir un nouveau magasin dans le centre commercial du Marché Central », a déclaré Marion Nadeau, directrice régionale du Québec chez Décathlon Canada. « Cet emplacement permettra aux habitants de la grande région de Montréal d'avoir un accès encore plus grand à nos équipements sportifs abordables et de qualité. Nous avons hâte de créer des liens durables au sein de la communauté et nous espérons partager notre amour du sport et de la vie active avec toutes les personnes qui entrent dans le magasin. »

À propos du Marché Central

Le Marché Central est un centre commercial urbain et ouvert, à grande surface et à valeur ajoutée, bien situé dans le marché montréalais et comptant d'importants locataires nationaux tels que Costco, Réno-Dépôt, les marques TJX et Bureau en gros. Le centre est composé de cinq phases de vente au détail comprenant des bâtiments de style campus qui accueillent 60 locataires. Un terrain supplémentaire de 30 acres a été acquis pour un futur développement.

À propos du Groupe immobilier QuadReal

Le Groupe immobilier QuadReal est une société internationale d'investissement, d'exploitation et de développement immobilier dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses actifs sous gestion totalisent 67,1 milliards de dollars. Depuis sa fondation au Canada sous forme de société immobilière à services complets, QuadReal a élargi ses activités d'investissement par capitaux propres et par emprunts sur les marchés publics et privés.

QuadReal investit directement, par le biais de partenariats programmatiques et de sociétés d'exploitation dans lesquelles elle détient une participation. QuadReal cherche à générer de solides rendements tout en créant des environnements durables qui apportent de la valeur aux personnes et aux communautés qu'elle sert.

Maintenant et pour les générations à venir. QuadReal : Là où l'excellence prend vie.

À propos de Décathlon

Avec plus de 1 700 magasins dans plus de 60 pays à travers le monde, Décathlon est une marque de renommée mondiale qui conçoit, fabrique, teste et vend des vêtements et des équipements pour plus de 65 sports. Les équipes de Décathlon offrent une expérience sportive complète au moyen de gymnases en magasin, de zones de test de produits et de cours de sport, ainsi que d'activités physiques et virtuelles pour la collectivité. Il y a actuellement 11 magasins Décathlon à travers le Canada, une boutique éphémère et un nouveau magasin au concept urbain qui ouvrira bientôt. Pour en savoir plus, consultez le site

https://www.decathlon.ca/fr/

Personnes-ressources :

Melissa Evans

Vice-présidente principale, Commerce de détail et usage mixte, Marketing national

Groupe immobilier QuadReal

416 904-5851

[email protected]

Marie-Lou Blais

Directrice des communications Canada

Décathlon Canada

514 774-6625

[email protected]

SOURCE QuadReal Property Group