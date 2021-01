Marc Rousseau nommé directeur exécutif de l'Exploitation

Avant de se joindre à la STO, il a occupé la fonction de vice-président des opérations à Keolis Canada. En tant que membre du comité de direction, il était responsable de l'exploitation de l'ensemble des divisions. Il a également œuvré à titre de directeur des opérations pour la division autobus et transport adapté au sein de la MRC de L'Assomption.

« M. Rousseau est un bâtisseur d'alliances; il est reconnu pour son leadership mobilisateur et rassembleur. Son cheminement professionnel témoigne d'une grande facilité à nouer ainsi qu'à entretenir des partenariats profitables et constructifs fondés sur la collaboration et le respect. M. Rousseau nous aidera à atteindre nos ambitions afin de transformer la mobilité dans les couronnes et d'améliorer la qualité de nos services en vue de la reprise économique post-pandémie. Toute l'équipe d'exo se joint à moi pour lui souhaiter la bienvenue » a déclaré Sylvain Yelle, directeur général.

exo en quelques chiffres

Créé le 1er juin 2017

61 municipalités desservies

Achalandage 2019 : 43,5 millions de déplacements, dont près de 700 000 en transport adapté

(2e plus important transporteur de la région métropolitaine après la STM)

Budget 2020 : 504 millions

241 lignes d'autobus dans la banlieue

5 lignes de trains

51 gares

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Gina Guillemette, Conseillère - Relations médias, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/