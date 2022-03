Marc Denault élu président de l'Association du transport urbain du Québec

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la rencontre du vendredi 11 mars de son conseil d'administration, les membres de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) ont désigné le président de la Société de transport de Sherbrooke (ST Sherb), Marc Denault, à titre de président de l'association. M. Denault a été élu conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke pour la première fois en 2001, il est très impliqué également auprès du Centre de Mobilité durable et membre du conseil d'administration de l'ATUQ depuis 2017.

Il s'est prononcé récemment en faveur d'une approche provinciale entourant le financement du transport collectif, particulièrement les frais d'exploitation et l'amélioration des services. « Il y a des enjeux communs à toutes les sociétés de transport. Au-delà du financement, il y a l'accès à celui-ci qui cause souvent un problème. On doit travailler avec le gouvernement pour accélérer l'accès aux subventions annoncées pour assurer le succès de nos grands projets, tel celui de l'électrification de nos parcs d'autobus», affirme le président de l'ATUQ.

Nouvelle vice-présidente

La présidente du Réseau de transport de Longueuil (RTL), Geneviève Héon, a été élue au poste de vice-présidente lors de la même assemblée. Conseillère municipale de la Ville de Longueuil depuis novembre 2021, Mme Héon croit à la gestion responsable et à la recherche et l'innovation. Détentrice d'un baccalauréat en communication et d'une maîtrise en administration des affaires, sa feuille de route fait état de plusieurs réalisations dans les milieux de l'enseignement supérieur, gouvernemental et en agence de marketing.

Secrétaire-trésorier

Michel Byette, président de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), s'est vu confier le poste de secrétaire-trésorier. M. Byette compte quelque 40 années d'expérience en gestion municipale. Il s'intéresse de près au transport collectif en général, à la cause environnementale ainsi qu'à la qualité du service à la clientèle.

Les membres du conseil d'administration ont pour rôles d'administrer les affaires de l'association. Ceci se traduit notamment par l'approbation du plan stratégique et du suivi de sa mise en œuvre, l'établissement du budget, l'adoption des politiques générales de fonctionnement et la réception des rapports et recommandations des différents comités sectoriels de l'ATUQ. Ceux-ci permettent les échanges de bonnes pratiques entre les sociétés et la coordination des divers projets, dont ceux liés à l'acquisition d'autobus et de fournitures nécessaires à l'exploitation, et à l'électrification des réseaux.



Le conseil d'administration de l'ATUQ est composé de neuf membres, chacun étant désigné par l'une des sociétés de transport en commun du Québec, en plus d'un poste d'observateur occupé par exo.

Les membres du conseil d'administration de l'ATUQ :

Président

Marc Denault, président, Société de transport de Sherbrooke

Vice-présidente

Geneviève Héon, présidente, Réseau de transport de Longueuil

Secrétaire-trésorier

Michel Byette , président, Société de transport de Trois-Rivières

Administrateurs

Maude Mercier Larouche, présidente, Réseau de transport de la Capitale

Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente, Société de transport de Laval

Steve Dorval, président, Société de transport de Lévis

Eric Alan Caldwell, président, Société de transport de Montréal

Jocelyn Blondin, président, Société de transport de l'Outaouais

Claude Bouchard, président, Société de transport de Saguenay

Observatrice

Josée Bérubé, présidente, exo

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec et exo, qui desservent les plus grandes villes de la province, totalisant plus de 60% de la population québécoise: Montréal et sa grande région, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Elles assurent plus de 99% des déplacements faits en transport en commun au Québec. Pour plus de détails, visitez www.atuq.com

