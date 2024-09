MARC BÉLANGER RÉCLAME UNE ENQUÊTE PUBLIQUE INDÉPENDANTE SUR LE SCANDALE NORTHVOLT

GATINEAU, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Bélanger, appelle à une enquête publique indépendante à la suite des révélations troublantes du média suédois Affärsvärlden sur les irrégularités techniques et financières entourant l'entreprise Northvolt et après avoir lui-même parlé avec Christian Sandström, l'un des co-auteurs de l'article. Cette demande fait suite aux investissements massifs du gouvernement du Québec dans le projet d'implantation de l'usine de batteries de Northvolt à Saint-Basile-le-Grand, en dépit d'alertes graves sur la gestion et les pratiques de l'entreprise en Suède.

Des révélations alarmantes sur Northvolt

Le média suédois Affärsvärlden a soutenu que « Northvolt a des problèmes de production profondément enracinés dans son usine de Skellefteå, ouvrant la voie à la crise financière à laquelle le fabricant de batteries est confronté. » Par ailleurs, lors d'un échange avec Christian Sandström celui-ci a mentionné à Monsieur Bélanger que la technologie employée par Northvolt était déjà obsolète. Ces irrégularités majeures quant aux capacités de gestion, aux choix technologiques et à la gouvernance s'ajoutent à une crise de liquidité majeure que traverse Northvolt, alors que l'entreprise peine à trouver les milliards de dollars nécessaires pour maintenir ses opérations.

Demande d'une enquête publique indépendante

Face à ces révélations et l'information qu'il a obtenue, Marc Bélanger réclame la mise en place d'une enquête publique indépendante afin de comprendre comment le gouvernement du Québec a pu approuver un investissement aussi conséquent dans une entreprise dont les pratiques sont remises en cause. « Le gouvernement doit rendre des comptes. Il est impératif de savoir si la vérification diligente a été faite avant d'accueillir Northvolt au Québec et d'investir des milliards de dollars de fonds publics », a déclaré M. Bélanger.

Questions sur la diligence du gouvernement

Marc Bélanger s'interroge sur les vérifications préalables du gouvernement concernant Northvolt. « Avons-nous réellement examiné la situation en Suède avant de nous lancer dans ce projet ? Les révélations du Affärsvärlden soulèvent de sérieuses questions sur la qualité de l'évaluation faite par nos autorités », a-t-il ajouté. Il demande que le gouvernement explique ce qu'il savait des pratiques douteuses de l'entreprise, particulièrement en ce qui concerne les irrégularités techniques, la gouvernance et la situation financière fragile de Northvolt.

Question sur le départ précipité de Pierre Fitzgibbon

Bien que M. Bélanger ne lie pas nécessairement la démission du ministre Pierre Fitzgibbon aux récentes révélations sur Northvolt, elle soulève une question fondamentale : « Quelles sont les véritables raisons pour lesquelles M. Legault a poussé son ministre à remettre sa démission précipitamment ? » a affirmé M. Bélanger.

Transparence et responsabilité

En conclusion, Marc Bélanger appelle à la transparence et à la responsabilité de la part du gouvernement. « Les Québécois ont le droit de savoir si leurs fonds ont été utilisés de manière adéquate et si les autorités ont fait preuve de diligence avant d'approuver cet investissement colossal. Une enquête publique indépendante est nécessaire pour restaurer la confiance et garantir que de telles erreurs ne se reproduisent pas. »

