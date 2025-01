Marc Bélanger : « Le Québec n'est pas à vendre, pas même à Trump. »

Pour défendre l'eau, l'énergie et nos ressources vitales, le Québec doit agir avec

audace face aux menaces extérieures.

MONTRÉAL, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Pour Marc Bélanger, le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), les récentes déclarations de Donald Trump à l'égard du Canada dissimulent une intention simple : exercer des pressions pour accéder aux ressources naturelles canadiennes et particulièrement celles du Québec. L'eau, ressource essentielle et pilier écologique, est au cœur des préoccupations.

Une menace directe sur nos ressources vitales

En refusant d'exploiter pleinement ses ressources naturelles, le Québec se place dans une position de vulnérabilité économique accrue, particulièrement face aux pressions extérieures. Les ressources naturelles, notamment l'eau, l'énergie et les minéraux, constituent un levier stratégique majeur pour soutenir notre croissance économique et financer nos services sociaux et nos infrastructures essentielles. Cependant, en négligeant leur développement ou en confiant leur exploitation à des intérêts étrangers, on compromet notre capacité à générer des revenus stables.

Cette situation fragilise la souveraineté économique du Canada et du Québec et nous rend vulnérables au chantage économique de la part de puissances étrangères. En développant et en valorisant nos ressources de manière responsable, nous pourrions non seulement réduire notre dépendance, mais aussi renforcer notre résilience économique, assurer la création d'emplois locaux, et garantir que les retombées profitent directement aux Québécois.es, tout en respectant nos engagements écologiques.

« Le Québec doit agir maintenant pour éviter de devenir un simple fournisseur à bon marché pour des puissances étrangères. Nos ressources naturelles doivent servir en priorité les intérêts de la nation québécoise », déclare M. Bélanger.

Une vision pour un Québec : Contrôlons notre destinée.

Pour protéger les intérêts des Québécois.es et garantir la prospérité de ses citoyens, Marc Bélanger propose une stratégie claire et ambitieuse, ancrée dans le nationalisme économique :

Diversification des marchés internationaux : Réduire la dépendance économique du Québec envers les États-Unis en développant des partenariats commerciaux avec d'autres marchés et en supportant nos entreprises dans le processus de diversification des marchés. Valorisation des ressources naturelles : Exploiter les ressources de manière responsable et s'assurer que les retombées économiques profitent directement aux Québécois.es. Reprendre le contrôle de nos richesses : Promouvoir un enrichissement collectif par une gestion durable et écologique des ressources naturelles.

Des actions concrètes dès maintenant

Sous un gouvernement dirigé par Marc Bélanger, nous garantirons que chaque ressource naturelle profite directement à nos familles et à nos communautés, en devenant un levier de prospérité économique durable pour tous.

Nationalisation de l'eau : Le Québec doit être maitre de son eau. Par la nationalisation, nous garantirons de garder le plein contrôle de notre eau douce.

Révision des contrats existants : Tous les contrats touchant nos ressources naturelles seront révisés dans la première année de son premier mandat pour garantir que ça soit clairement avantageux pour les Québécois.es. Les ententes qui ne respectent pas ce critère seront renégociées, lorsque cela sera possible.

Conditions strictes pour l'attribution des contrats : Les projets d'exploitation devront dans la mesure du possible inclure des étapes de transformation au Québec, favorisant la création d'emplois locaux.

Priorité aux entreprises québécoises : Les contrats touchant nos ressources naturelles seront en priorité octroyés aux entreprises québécoises.

Mise en chantier pour l'exploitation responsable : Un gouvernement Bélanger encouragera des projets stratégiques, comme le GNL, à condition que les bénéfices profitent directement aux Québécois, en créant des emplois locaux et en générant des revenus stables. Marc Bélanger s'engage à garantir que chaque projet respecte des normes écologiques rigoureuses tout en favorisant une prospérité partagée par tous.

Un appel à l'action pour un Québec résilient

Marc Bélanger lance un appel puissant : « Le Québec doit se lever pour défendre ce qui lui appartient. Protégeons notre eau, notre énergie, nos ressources--c'est notre force, notre fierté et notre avenir. Chaque Québécois.es a un rôle à jouer pour bâtir un Québec audacieux, prospère et fier. Ensemble, faisons le choix du courage et de l'action ».

