Une plateforme intégrée en santé mentale qui comprend les tout premiers bilans de santé offerts sur le marché, du soutien exclusif, un intervenant-pivot et plus encore

TORONTO, le 26 août 2021 /CNW/ - C'est avec fierté que Maple, le meilleur fournisseur de soins virtuels au Canada, annonce l'élargissement de ses services de santé numériques de première qualité afin d'y inclure un soutien virtuel, personnalisé et proactif, à la santé mentale. Mon esprit par Maple est une nouvelle solution révolutionnaire qui permet aux employés d'améliorer leur santé mentale et leur bien-être grâce à des soins de santé mentale holistiques, y compris des solutions libres-services et des solutions guidées par un fournisseur de soins. Fort du plus important réseau de professionnels des soins de santé virtuels au Canada, y compris des thérapeutes en santé mentale, Mon esprit par Maple permet de soutenir les patients, peu importe où ils en sont dans leur cheminement en santé mentale ou physique.

« Mon esprit par Maple offre une vaste gamme de services de soutien à la santé mentale, qui vont de la prise de rendez-vous avec un thérapeute en santé mentale à la consultation de contenu pertinent et intéressant, en passant par des dépistages cliniquement validés, réalisés de façon régulière pour suivre l'évolution de la santé mentale du patient, affirme le Dr Brett Belchetz, cofondateur et directeur général de Maple. Avec cette nouvelle solution, nous avons l'objectif d'offrir aux Canadiens des outils complets et novateurs pour la prise en charge de leur santé et d'améliorer ainsi le traitement de certains des troubles de santé mentale les plus urgents. »

L'offre d'un soutien en santé mentale aux employés est devenue une nécessité, particulièrement dans le contexte de la pandémie mondiale qui sévit. Selon un sondage récemment mené pour le compte de Maple, 60 % des travailleurs canadiens estiment que leur employeur pourrait en faire plus pour soutenir leur santé mentale et plus de la moitié d'entre eux veulent plus de soutien en santé mentale de la part de leur employeur à l'heure de retourner au bureau1. Les nouvelles ressources et le nouveau programme en santé mentale offerts par Mon esprit par Maple permettront de répondre à ce besoin. Grâce à des bilans réguliers, à des thérapies sur réservation souples, aux services du programme d'aide aux employés et au soutien d'un intervenant-pivot, les utilisateurs pourront cheminer à leur propre rythme.

Plus tôt ce mois-ci, Maple a annoncé l'établissement d'un partenariat avec Headspace, un chef de file mondial en matière de pleine conscience pour les consommateurs, les entreprises et les soins de santé. Les utilisateurs de ce service ont accès à des séances de méditation guidée, à des exercices de pleine conscience et à du contenu basé sur des preuves pour améliorer leur bien-être mental, ce qui favorise l'adoption d'une approche holistique à l'égard des soins de santé mentale, qu'ils soient proactifs ou réactifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au http://monespritmaple.ca/.

















1 Sondage en ligne de Maple. Entre le 30 juillet et le 1er août 2021, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 534 Canadiens de 18 ans ou plus au moyen du panel en ligne de Léger. La pondération a été utilisée pour que la composition de l'échantillon soit représentative de la population adulte du Canada, conformément aux données du dernier recensement.

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui s'attaque à certains des problèmes les plus importants en matière de soins de santé, à commencer par l'accès rapide et pratique à des médecins et à d'autres fournisseurs de soins de santé, notamment des dermatologues, des psychiatres et des intervenants pivots en oncologie. Elle permet aux patients d'entrer directement en contact avec des médecins et des spécialistes pour des soins médicaux en quelques minutes à partir de leur téléphone intelligent ou de leur ordinateur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et fournit également des solutions technologiques personnalisées pour les employeurs, les assureurs, les hôpitaux et les cliniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur getmaple.ca/fr.

