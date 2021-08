Les utilisateurs Maple admissibles recevront un accès à Headspace, qui propose plus de 1 000 heures de séances de méditation guidée et de contenu basé sur des preuves

TORONTO, le 4 août 2021 /CNW/ - Maple, l'une des marques les plus fiables au Canada en matière de télémédecine et une plateforme de soins virtuels de premier plan, est fière d'annoncer un partenariat exclusif avec Headspace, un chef de file mondial de la pleine conscience et de la méditation. Cette offre, unique au Canada, fournira aux utilisateurs de Maple un accès à des séances de méditation guidée, à des exercices de pleine conscience et à des formations sur le bien-être pour complémenter les soins spécialisés de santé primaire et mentale déjà offerts sur la plateforme intégrée de Maple.

« La dernière année s'est avérée particulièrement éprouvante pour un grand nombre de personnes et, par conséquent, les problèmes de santé mentale sont au cœur des préoccupations », a déclaré Brett Belchetz, cofondateur et directeur général de Maple. « Les Canadiens recherchent et adoptent des outils novateurs, comme Headspace, pour gérer le stress, combattre l'anxiété et renforcer la résilience mentale. Ce partenariat est l'un des nombreux moyens que nous utiliserons pour fournir des solutions en matière de santé mentale encore plus accessibles et proactives aux personnes qui en ont besoin, lorsqu'elles en ont besoin. Nous sommes ravis de nous associer à Headspace, une marque ayant fait ses preuves auprès de millions de personnes dans le monde. »

Ensemble, Maple et Headspace fourniront des services de santé mentale de premier ordre aux Canadiens dans le cadre d'une plateforme intégrée de bien-être physique et mental. Ce partenariat exclusif offrira aux entreprises partenaires de Maple la possibilité d'inclure Headspace dans leur programme de prestations de soins virtuels et de créer un ensemble de services de soutien au bien-être plus complet pour les employés dans le contexte du retour au travail après la pandémie.

« Nous savons que les Canadiens font face à de nombreux obstacles en ce qui concerne l'accès aux services de soutien en santé mentale et nous sommes fiers de nous associer à Maple pour créer des solutions plus accessibles afin d'aider les Canadiens à réduire leur stress, mieux dormir la nuit et améliorer leur bien-être mental,» a déclaré Cindy Bladow, chef des affaires chez Headspace. « En tant que chef de file mondial de la pleine conscience et de la méditation, Headspace complète parfaitement les solutions en santé mentale de Maple. Ce partenariat renforce l'importance des soins holistiques et soutient les utilisateurs où qu'ils se trouvent dans leur parcours de soins de santé. »

Ce partenariat intervient à un moment où la demande de soutien en ligne en matière de santé mentale atteint un niveau record. Environ un Canadien sur trois souffrira de troubles mentaux au cours de sa vie, directement ou indirectement1, mais seulement la moitié d'entre eux recevront de l'aide2. Offrir un soutien personnalisé et individualisé en matière de santé mentale fait partie de l'engagement de Maple, qui a mis au point une trousse d'outils évolutive servant à soutenir la santé mentale et le bien-être des Canadiens.

________________________ 1 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladie-mentale.html 2 https://cmha.ca/fr/faits-saillants-sur-la-maladie-mentale

À propos de Maple

Maple est une plateforme technologique qui s'attaque à certains des problèmes les plus importants en matière de soins de santé, à commencer par l'accès rapide et pratique à des médecins et à d'autres fournisseurs de soins de santé, notamment des dermatologues, des psychiatres et des intervenants pivots en oncologie. Elle permet aux patients d'entrer directement en contact avec des médecins et des spécialistes pour des soins médicaux en quelques minutes à partir de leur téléphone intelligent ou de leur ordinateur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et fournit également des solutions technologiques personnalisées pour les employeurs, les assureurs, les hôpitaux et les cliniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur getmaple.ca/fr .

À propos de Headspace

Headspace a été créé avec une mission en tête : améliorer la santé et le bonheur du monde. Atteignant près de 62 millions de téléchargements dans 190 pays, Headspace a été l'une des premières applications de méditation au monde et reste un leader dans le domaine de la mindfulness et de l'entraînement mental. Headspace s'est engagé à faire progresser le domaine de la mindfulness par le biais de recherches validées cliniquement, ayant l'un des plus importants pipelines de recherche de toutes les sociétés de santé et de bien-être numériques. Headspace exploite une entreprise B2B (« Headspace for Work ») pour offrir ses produits et services à plus de 600 entreprises telles que Nespresso, Starbucks, Yoox-Net-À-Porter et Michelin, afin de les aider à créer des cultures plus saines et plus productives et des organisations plus performantes. Headspace est partenaire de nombreuses marques parmi les plus connues au monde, dont Apple, Amazon, Google et bien d'autres. Headspace s'associe également avec des marques comme Nike, NBA et des clubs de football européens pour offrir du contenu sur le sport et le mouvement. En 2018, Headspace a lancé « Headspace Health », une filiale de santé numérique pionnière dans l'intégration de l'expérience Headspace dans la thérapeutique numérique. Pour plus d'informations, visitez www.headspace.com, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Maple.

Renseignements: Aliya Darvesh, Directrice principale des communications, Maple, [email protected]a; Steven Bram, Directeur principal des communications, Headspace, [email protected]

Liens connexes

http://getmaple.ca