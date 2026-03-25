Manuvie devient le premier assureur canadien à lancer le programme primé Cancer CoachMC qui révolutionne la manière dont les participants des régimes d'assurance collective gèrent leur traitement, leur rétablissement et leur vie au quotidien.

TORONTO, le 25 mars 2026 /CNW/ - Manuvie Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Osara HealthMD en vue du lancement de Cancer CoachMC, un programme primé[1] offrant un accompagnement structuré et personnalisé aux personnes qui font face à un traitement contre le cancer, à la convalescence et aux défis quotidiens liés à un diagnostic. Ce programme complète les soins cliniques en proposant un accompagnement destiné à aider les participants à gérer les changements liés au sommeil, à l'énergie, à l'alimentation, au stress et aux autres difficultés qui surviennent lorsqu'on reçoit un diagnostic de cancer.

Le cancer touche presque toutes les familles au Canada et reste l'un des enjeux de santé les plus complexes auxquels sont confrontés les Canadiennes et Canadiens aujourd'hui. Selon la Société canadienne du cancer, le nombre de nouveaux cas de cancer devrait atteindre 254 800 en 2025, soit une hausse de plus de 3 % par rapport à l'année précédente[2]. On estime que 44 % des Canadiennes et 45 % des Canadiens développeront un cancer au cours de leur vie[3], 40 % des diagnostics étant posés pendant la période d'activité professionnelle (chez les personnes âgées de 20 à 64 ans)[4]. Le cancer reste également la première cause de décès au Canada[5], ce qui souligne la nécessité d'un soutien plus complet et mieux coordonné.

« Un diagnostic de cancer bouleverse la vie des personnes concernées et de leurs familles, que ce soit à la maison, au travail ou dans leur quotidien. Il est temps d'élargir notre champ d'action et d'offrir un soutien global qui aide nos participants à mieux gérer les différents aspects de cette maladie », a déclaré Doug Bryce, chef, Santé, Manuvie Canada. « Grâce à notre partenariat avec Osara Health, nous comblons une lacune importante en proposant un accompagnement concret et personnalisé qui aide les gens à gérer leurs symptômes, leur bien-être et leurs responsabilités professionnelles et familiales. Nous nous trouvons ainsi à élargir notre approche pour offrir des soins centrés sur la personne au moment où les participants en ont le plus besoin. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie mondiale de Manuvie visant à tirer parti de l'innovation et des partenariats pour offrir un avantage distinctif, instaurer la confiance et améliorer les résultats en matière de santé. »

Même lorsqu'on doit faire face à un diagnostic de cancer, les obligations du quotidien continuent d'exiger toute notre attention. Le partenariat précité contribue à alléger ce fardeau en permettant aux participants admissibles des régimes d'assurance collective de Manuvie d'avoir accès à des professionnels expérimentés sur le plan clinique, notamment du personnel infirmier, des spécialistes en nutrition oncologique et des physiologistes de l'exercice, qui leur offrent un soutien personnalisé avec un accompagnateur spécialisé dans le cancer basé au Canada. Les participants recevront chaque semaine du matériel éducatif numérique offrant des conseils pratiques fondés sur des données probantes. Ils auront aussi accès à l'application d'Osara Health pour consigner leurs symptômes, suivre leurs progrès et consulter des ressources, ainsi qu'à un accompagnement pour la planification du retour au travail adapté à leurs objectifs individuels.

« Ce partenariat témoigne de notre engagement commun à accompagner les personnes confrontées aux difficultés quotidiennes liées à la vie avec le cancer », a déclaré Tim Atkins, cofondateur d'Osara Health. « À Osara Health, nous pensons que l'expérience des soins ne doit pas se limiter au traitement seul. Grâce à notre programme Cancer Coach, nous proposons un soutien personnalisé axé sur les aspects essentiels à la qualité de vie, notamment des conseils pratiques, un accompagnement favorisant les changements de comportement, un support émotionnel et de l'aide pour faire face à l'avenir. En collaboration avec Manuvie, nous rendons ce type de soutien concret et global plus accessible aux Canadiennes et Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. »

Le programme Cancer Coach sera d'abord lancé à titre expérimental et sera accessible à certains participants des régimes d'assurance collective de Manuvie comprenant une assurance invalidité. Ce partenariat s'inscrit dans la foulée de l'Institut de longévité de Manuvie, une plateforme mondiale vouée à la recherche, au leadership éclairé, à l'innovation, à la défense des intérêts et à l'investissement communautaire, qui vise à faire progresser les actions permettant aux gens de vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada. S'appuyant sur son ambition d'être le premier choix des clients, la Société exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, pour offrir des conseils financiers, des solutions d'assurance et de santé aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, la Société offre des solutions de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2025, la Société comptait plus de 37 000 employés, plus de 106 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 37 millions de clients, exerçant des activités dans 25 marchés à l'échelle mondiale. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos d'Osara Health

Fournisseur de premier plan, reconnu à l'échelle mondiale, de programmes de soutien aux personnes atteintes de cancer fondés sur des données probantes, Osara Health a récemment lancé ses services au Canada en 2026. En associant des outils numériques à un accompagnement personnalisé par des professionnels, Osara Health aide les personnes touchées par le cancer à prendre en main leur santé. Cette organisation collabore avec des assureurs et des employeurs afin d'améliorer la prise en charge du cancer, en proposant des interventions validées sur le plan clinique qui favorisent le bien-être et facilitent le retour au travail. L'approche d'Osara Health s'appuie sur plus de 11 études cliniques publiées qui démontrent son efficacité.

Osara HealthMD et Cancer Coach by Osara HealthMC sont des marques de commerce du groupe Osara Health.

[1] 2025 Digital Health Awards : https://www.digitalhealthhub.org/awards/2025/digital-health-awards (en anglais seulement) [2] Société canadienne du cancer. https://cancer.ca/fr/about-us/stories/2025/7-cancer-trends-to-know-in-2025 [3] Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/cancer.html [4] Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/cancer.html [5] Statistique Canada : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/260113/dq260113b-fra.htm

Communications avec les médias

Emily Vear

Manuvie

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Chloe Pickering

Osara Health

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SOURCE La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers